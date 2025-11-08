Фигурное катание
8 ноября, 20:20

Галлямов: «В короткой программе не все сложилось, как мы хотели»

Елена Федянина
Автор

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, прокомментировал выступление с короткой программой на этапе Гран-при России в Казани.

«Сегодня не все сложилось, как мы хотели. Урок, что нужно быть готовыми к размерам площадки. Вчера погуляли по городу, посмотрели шикарные места Казани, не перестаю ею восхищаться. Я выступал тут в 2010 году еще на мемориале Жука, когда был одиночником. Арена осталась такой же!» — рассказал спортсмен.

Анастасия Мишина призналась, что была готова к меньшему результату после короткой программы.

«Удивление, что мы стали первыми. Думала, проиграем несколько баллов. Давно не ошибалась в короткой программе. Для меня это что-то новое — настраиваться на произвольную программу после не совсем удачной короткой», — сказала Мишина.

Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани. Произвольный прокат состоится 9 ноября.

  • ShadowPavel

    Размер площадки не помеха для профессионалов! Так держать

    11.11.2025

  • Djibits

    И такое случается, но ничего, ребята молодцы!

    09.11.2025

  • Алекс Крот

    Гордимся вами

    09.11.2025

  • Lego

    Ребята очень красивые! Успехов и побед!

    09.11.2025

  • Labubal

    Красивая пара на льду :ice_skate:?

    09.11.2025

  • Слава Иванов

    Ребята вы реально крутые! Верим в вас, вы чемпионы :thumbsup:

    08.11.2025

