Софья Акатьева: «Приятно получить такие баллы»

Российская фигуристка Софья Акатьева прокомментировала свои баллы в короткой программе четвертого этапа «Гран-при России»:

— Очень понравилось выступать, катала первая сразу после разминки. Волнения сильного не было. Старалась максимально расслабиться, чтобы были мягкие ноги, максимально раскрыть образ. Работали над акселем, последнюю неделю он стабилен. Получилось максимально успокоиться. Главное было провести разминку, чтобы не распыляться. Все идет от тренировок, конечно, если на них все получается, то и на соревнованиях будет. Помню ли свои баллы? 83. Получала ли такие баллы, не помню, если честно. Приятно их получать. Но я хотела прежде всего показать для себя максимум, а судьи решают, — сказала Акатьева.

За короткую программу Акатьева набрала 83,39 балла. Произвольные программы фигуристки представят завтра, 13 ноября.