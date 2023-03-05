Акатьева объяснила, почему ей стало проще общаться с журналистами

Чемпионка России Софья Акатьева рассказала об эмоциях после проката произвольной программы в финале Гран-при России, где фигуристка зашла на три прыжка ультра-си.

— Интересно пробовать что-то новое, хотелось усложняться, идти дальше, — сказала Акатьева. — Не получилось выполнить чисто. Но будем работать дальше и стабильно прыгать тулуп во второй половине. Сложновато, но буду работать. Рада, что получились два тройных акселя, над тулупом еще предстоит работа. На старте зажалась, не очень получилось. Атмосфера прекрасная. Волнение несильное, на короткой было тяжеловато.

Не знаю, почему было такое волнение перед короткой, аксель прыгала хорошо. Набирается с опытом. Выступать, выступать и это пройдет. Титул чемпионки России добавил уверенности в своих силах и в себе. Но надо еще лучше работать и не делать шагов назад. Сезон понравился, совершенно другая атмосфера, не сравнить с юниорским. Все по-другому. Но не получилось идеально чистых прокатов, нужно работать, чтобы получалось. Привыкла ли к общению с журналистами? Вопросы просто несложные были. Сложнее не надо (смеется).

Акатьева набрала 164,49 балла за произвольную программу и является промежуточным лидером в финале Гран-при с результатом в 241,09 балла за два проката.