Аделия Петросян пропустила тренировку на этапе Гран-при России в Екатеринбурге

Фигуристка Аделия Петросян пропустила тренировку на этапе Гран-при России «Золото Урала» в Екатеринбурге, сообщает РИА «Новости».

Помимо Петросян в список участниц соревнования вошли Дарья Садкова, Злата Буря, Ксения Гущина, Мария Елисова, Арина Кудлай, Елизавета Лабутина, Милана Лебедева, Камилла Нелюбова, Агата Петрова, Дина Хуснутдинова, Алиса Юрова.

Четвертый этап Гран-при России состоится в Екатеринбурге. Соревнование пройдет с 7 по 8 ноября. Женщины выступят с короткой программой в субботу, 7 ноября. Начало прокатов запланировано на 14.25 по московскому времени. 8 ноября одиночницы выступят с произвольной программой.