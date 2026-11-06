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Аделия Петросян пропустила тренировку на этапе Гран-при России в Екатеринбурге

Сергей Филин

Фигуристка Аделия Петросян пропустила тренировку на этапе Гран-при России «Золото Урала» в Екатеринбурге, сообщает РИА «Новости».

Помимо Петросян в список участниц соревнования вошли Дарья Садкова, Злата Буря, Ксения Гущина, Мария Елисова, Арина Кудлай, Елизавета Лабутина, Милана Лебедева, Камилла Нелюбова, Агата Петрова, Дина Хуснутдинова, Алиса Юрова.

Четвертый этап Гран-при России состоится в Екатеринбурге. Соревнование пройдет с 7 по 8 ноября. Женщины выступят с короткой программой в субботу, 7 ноября. Начало прокатов запланировано на 14.25 по московскому времени. 8 ноября одиночницы выступят с произвольной программой.

Источник: РИА «Новости»
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Аделия Петросян
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