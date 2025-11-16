Петросян: «Обидно, что упала с четверного тулупа, но в этот раз программа была уже получше»

Фигуристка Аделия Петросян прокомментировала то, что не смогла исполнить четверной тулуп в произвольной программе на этапе Гран-при России в Москве.

«Четверных тулупов сегодня было много за день [на тренировках]. Конечно, обидно, что упала, но зато в этот раз программа была уже получше, более уверенно, почище чуть-чуть. Этому можно порадоваться. Этери Георгиевна [Тутберидзе] сказала, что я слишком зациклилась на этом тулупе, что надо его как-то отпустить и расслабиться», — приводит слова Петросян ТАСС.

За произвольную программу 18-летняя фигуристка получила 151,22. В сумме она набрала 230,05 балла и заняла первое место на четвертом этапе Гран-при России.

Пятый этап пройдет с 22 по 23 ноября в Омске.