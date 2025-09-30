Аделия Петросян планирует участвовать в первом этапе «Гран-при России» в Магнитогорске

Фигуристка Аделия Петросян планирует принять участие в первом этапе «Гран-при России» в Магнитогорске, сообщается на официальном сайте организаторов.

Помимо Петросян, в Магнитогорске планируют выступить Анна Фролова, Марк Кондратюк, Василиса Кашановская и Максим Некрасов, а также Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Этап «Гран-при России» в Магнитогорске пройдет 25 и 26 октября. Список участников этапа будет дополняться.

Петросян выиграла и короткую, и произвольную программы на отборочном турнире в Пекине и получила путевку на Олимпийские игры-2026.