30 сентября, 13:44

Аделия Петросян планирует участвовать в первом этапе «Гран-при России» в Магнитогорске

Сергей Разин
корреспондент
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Аделия Петросян планирует принять участие в первом этапе «Гран-при России» в Магнитогорске, сообщается на официальном сайте организаторов.

Помимо Петросян, в Магнитогорске планируют выступить Анна Фролова, Марк Кондратюк, Василиса Кашановская и Максим Некрасов, а также Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Этап «Гран-при России» в Магнитогорске пройдет 25 и 26 октября. Список участников этапа будет дополняться.

Петросян выиграла и короткую, и произвольную программы на отборочном турнире в Пекине и получила путевку на Олимпийские игры-2026.

Аделия Петросян
