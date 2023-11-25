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Сегодня, 17:15

Гран-при России «Золотой конек Москвы»: трансляция ритм-танца дуэтов

Дуэты представят ритм-танцы на Гран-при России 25 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дуэты выступят с ритм-танцами на 6-м этапе серии Гран-при России «Золотой конек Москвы» в субботу, 25 ноября. Их прокаты завершат программу первого соревновательного дня в дворце спорта «Мегаспорт».

Начало — 18:15 по московскому времени. Трансляцию прокатов в полном объеме покажет официальный сайт Первого канала. Также в прямом эффире следить за «Гран-при России» по фигурному катанию в Москве можно в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

На лед выйдут двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин и другие.

Участники ритм-танца дуэтов на 6-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов

2. София Качушкина — Марк Волков

3. Ольга Федорова — Павел Драко

4. Софья Тютюнина — Матвей Грачев

5. Дарья Савкина — Александр Вахнов

Вторая разминка

6. Елизавета Кириллова — Илья Карпов

7. Полина Усова — Михаил Антонов

8. Александра Прокопец — Александр Васькович

9. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд

10. Александра Степанова — Иван Букин

Гран-при России по фигурному катанию: расписание соревнований этапа в Москве

Фигурное катание
Александра Степанова/ Иван Букин
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