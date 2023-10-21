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Сегодня, 11:00

2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: короткая программа мужчин

Мужчины представят короткин программы на Гран-при России 21 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мужчины выступят с короткими программами на 2-м этапе серии Гран-при России «Сердце Сибири» в субботу, 21 октября. Начало — 12:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

На лед выйдут чемпион России и Европы Марк Кондратюк, бронзовый призер финала Кубка России Матвей Ветлугин и другие. Российский фигурист Артем Ковалев, который был заявлен на этот этап, не выступит из-за травмы. Спортсмен ранее в своем Telegram-канале заявил, что пропустит сезон-2023/24 из-за перелома ноги.

Участники короткой программы мужчин на 2-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Иван Попов

2. Александр Бородин

3. Егор Рухин

4. Семен Соловьев

5. Максим Петров

6. Андрей Анисимов

Вторая разминка

7. Михаил Терновский

8. Алексей Ерохов

9. Михаил Полянский

10. Матвей Ветлугин

11. Марк Кондратюк

2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: расписание и трансляции

Фигурное катание
Марк Кондратюк
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