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Сегодня, 20:14

15-летняя Самоделкина рассказал о работе над собой после перехода в большой спорт

Руслан Минаев
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Российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала о новом подходе после перехода в большой спорт.

«Вообще-то да. Например, в этом сезоне я посмотрела на себя в ходе прокатов, поняла, что нахожусь совсем не в том виде, в котором хотела бы. Поэтому сразу после мы немножко отдохнули, и началась довольно тяжелая работа. Плюс я поставила себе запрет на то, чтобы есть после шести часов вечера, ну и вообще убрать сладкое. Я вообще сладкоежка. Сестра иногда от чего-то отказывается, потому что не любит ту или иную сладость, а я обожаю все. И сладкое, и булочки. Сейчас, когда приходится жестко себя ограничивать, я даже спать ложиться стала рано, часов в восемь. Иначе есть хочется так сильно, что невозможно об этом не думать. Зато утром встаю на весы, стремительно умываюсь, едва ли не за минуту, и сразу бегу к холодильнику», — цитирует Самоделкину RT.

На втором этапе «Гран-при России», который проходил в Сочи с 28 по 30 октября, 15-летняя Самоделкина заняла второе место в женском одиночном катании. Спортсменка набрала 218,73 балла по сумме двух программ и уступила лишь Аделии Петросян (239,31).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1069365-samodelkina-zapret-sport
Фигурное катание
Софья Самоделкина
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