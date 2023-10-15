1-й этап Гран-при «Край Курая»: смотреть произвольные танцы дуэтов
Дуэты выступят с произвольными танцами на 1-м этапе серии Гран-при России «Край Курая» в воскресенье, 15 октября. Начало — 16:30 по московскому времени.
После ритм-танца лидируют Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — они набрали 83,70 балла за свой прокат.
Следить за прокатами танцоров можно с помощью прямой трансляции на сайте Первого канала, а также с помощью онлайн-платформы Okko Sport.
Порядок выхода на лед дуэтов в произвольном танце:
Первая разминка
1. Яна Трубинова — Владислав Шевнин
2. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев
3. Елизавета Кириллова — Илья Карпов
4. Ксения Краусова — Даниил Корочкин
Вторая разминка
5. Александра Прокопец — Александр Васькович
6. София Качушкина — Марк Волков
7. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин
8. Ирина Хавронина — Девид Нарижный
9. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
1-й этап Гран-при России «Край Курая»: расписание и трансляции