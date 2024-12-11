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Сегодня, 14:00

«Надо уметь кататься на уставших ногах». Как Тутберидзе наставляла своих учеников перед чемпионатом России

Группа Тутберидзе провела открытую тренировку перед чемпионатом России
Софья Щудрина
Корреспондент
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Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Этери Тутберидзе и Аделия Петросян.
Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Этери Тутберидзе и Аделия Петросян.
Фото Федор Успенский, Александр Федоров, «СЭ»
В центре фигурного катания Этери Тутберидзе состоялись контрольные прокаты фигуристов.

С тех пор как в Ясеневе открылся новейший спортивный комплекс Этери Тутберидзе, штаб тренера регулярно привлекает публику новыми активностями. Только недавно прошла открытая тренировка для сбора средств для Арины Парсеговой, как Тутберидзе повторила опыт — контрольные прокаты перед чемпионатом России. Звучит громко и ново. Как это происходило изнутри?

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Опасные разминки и комментарии тренерского штаба

Не было никакой жеребьевки — порядок выступления фигуристов определили заранее. Сначала на льду появились парники. Теперь у мероприятия был ведущий — Максим Траньков, и он остроумно заметил: на одну разминку разрешается выходить одновременно четырем парам, а в этот раз катались целых пять. Ну да ладно — главное, что зрелищно. Не выходить же потом кому-то одному на отдельную разминку.

Зал (полный, хотя билеты стоили по 5 тысяч рублей) остался в восторге от короткой программы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского под музыку из фильма «Убить Билла». Эта постановка стала глотком свежего воздуха в нынешней фигурке — четкие линии движений, культовая музыка и узнаваемые образы сделали свое дело и не оставили равнодушным никого, даже сам тренерский штаб.

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе. 10 декабря 2024 года. Контрольные прокаты фигуристов группы Этери Тутберидзе.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Пожелаем удачи ребятам на чемпионате России, — высказалась Тутберидзе после их выступления, намекая на возможность еще одного золота национального первенства у своих подопечных. По ходу текущего сезона Мишина с Галлямовым пока сильнее.

Кстати, еще одна классная задумка от штаба Этери Георгиевны: тренеры комментировали каждый прокат, а иногда даже давали слово спортсменам — хотя некоторые из них относились к этому скептически и даже настороженно. Круто, что организаторы позаботились о том, как поддерживать контакт со зрительской аудиторией и не давать ей заскучать.

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе. 10 декабря 2024 года. Контрольные прокаты фигуристов группы Этери Тутберидзе.
Арсений Федотов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Федотов «ищет себя в жизни», а Мозалев борется с двумя квадами в короткой

Во второй разминке участвовали и мужчины, и женщины — то есть семь человек (правила техники безопасности вышли из чата). Ребята буквально штамповали ультра-си, выполняя их в самом начале шестиминутки.

Зажигательную и танцевальную программу под музыку группы Queen представил Арсений Федотов — зал аплодировал стоя во время дорожки шагов. Однако после выступления в сторону фигуриста все равно был отпущен непредвиденный подкол:

— На тебя приятно смотреть: ты такой резкий, быстрый. Наверное, нужно каждый день проводить такие тренировки, чтобы видеть такого старательного и энергичного Арсения, — с иронией прокомментировал прокат Арсения Даниил Глейхенгауз.

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— Сколько тебе лет? 15? В таком возрасте Арсений ищет себя в жизни. Мы надеемся, что он найдет себя на льду и полюбит этот вид занятия так же, как любим его мы, — так Этери Георгиевна намекнула на сложности взросления Федотова, которые, возможно, сказываются на его спортивной деятельности.

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе. 10 декабря 2024 года. Контрольные прокаты фигуристов группы Этери Тутберидзе. Мужчины.Мужчины. Андрей Мозалев во время выступления.
Андрей Мозалев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

У Андрея Мозалева вышла эпичная борьба с двумя четверными в короткой программе. Прыжки получились с ошибками, и Тутберидзе предложила заменить их каскадом из двух тройных прыжков:

— Короткой программой нельзя выиграть, но можно проиграть. Чаша весов больше склонилась в сторону 3-3, чем двух четверных... Хотелось выйти на чемпионат России с двумя четверными, но, кажется, Андрей пока в себе не уверен. Или уверен? (Смеется.) Окончательное решение еще не приняли, — выдала инсайды Этери Георгиевна.

Однако Андрей твердо стоял на своем и не согласился облегчить контент. Остается только гадать, на какой контент он замахнется на чемпионате страны.

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе. 10 декабря 2024 года. Контрольные прокаты фигуристов группы Этери Тутберидзе. Мужчины. Женщины. Дарья Садкова во время выступления.
Дарья Садкова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Надо уметь преодолевать усталость в программе

Даша Садкова порадовала болельщиков высокими и уверенными прыжками на разминке, но во время самого проката что-то пошло не по плану. К концу программы прыжки буквально «посыпались», и впечатление получилось смазанным.

Несмотря на то что с трибун доносилось обнадеживающее: «Молодец!», Тутберидзе была недовольна выступлением и немного пожурила ученицу перед публикой:

— Даша у нас все время только молодец. А хотелось бы, чтобы она уже была с медалями, а не только молодец. Надо понять, что спорт — это преодоление страха, усталости. Дарье надо научиться преодолевать эту усталость в программе. Тогда будет настоящая спортсменка. Надо уметь кататься на уставших ногах, будем учиться. На чемпионате России постараемся, — высказалась наставница.

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе. 10 декабря 2024 года. Контрольные прокаты фигуристов группы Этери Тутберидзе. Женщины. Софья Акатьева во время выступления.
Софья Акатьева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Акатьева каталась и пела, а Петросян выдала первый чистый прокат

Одна из самых драматичных разминок прошла для Сони Акатьевой — несколько раз она заходила на четверной тулуп, однако он никак не удавался. Пожалуй, у Акатьевой, вернувшейся на соревнования после тяжелой травмы, была самая большая мотивация, и именно ей болельщики желали удачи громче всего.

Несмотря ни на что, у Сони вышел прекрасный докрученный тулуп, и вся программа была пройдена без видимых ошибок. Кроме того, фигуристка даже успевала подпевать во время собственного проката — не у каждого фигуриста заметишь такую многозадачность.

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе. 10 декабря 2024 года. Контрольные прокаты фигуристов группы Этери Тутберидзе.
Аделия Петросян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ну и завершились прокаты блистательным выступлением Аделии Петросян с трикселем и четверными тулупами. Несмотря на то что программа выглядела отточенной до мелочей, Тутберидзе открыла зрителям небольшой секрет:

— Я ошибаюсь или это первый чистый прокат произвольной программы? Нет, не ошибаюсь. Ну правда же, очень красиво! Пожелаем Аделии перестать нервничать на соревнованиях и показывать свои чистые прокаты.

Москва. Центр фигурного катания Этери Тутберидзе. Открытая тренировка. Автограф сессия. Полина Шешелева — Этери Тутберидзе и их собачки.
Полина Шешелева и Этери Тутберидзе и их собачки.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Собачка Мишель помогала Тутберидзе раздавать автографы

После завершения прокатов в фойе устроили автограф-сессию с тренерским штабом. Зрители надеялись, что выйдут и спортсмены, но фигуристы предпочли отдохнуть. Организация тем не менее оказалась на высоте, и были приложены все усилия, чтобы очередь не тянулась бесконечно. Без подарков Железная леди нашего фигурного катания тоже не осталась.

Под конец Тутберидзе продемонстрировала оставшимся болельщикам любимую собачку Мишель и даже сделала вместе с ней несколько фотографий.

Даниил Глейхенгауз, Этери Тутберидзе, Максим Траньков.

Открытые тренировки — история и правда уникальная для фигурного катания и только набирающая обороты. Спортсмены одновременно тренируются и набираются опыта выступления перед зрителями — а все это еще и радует болельщиков. И снова солд-аут при билетах за 5 тысяч рублей — это о чем-то да говорит.

Фигурное катание
Аделия Петросян
Андрей Мозалев
Арсений Федотов
Дарья Садкова
Максим Траньков
Софья Акатьева
Этери Тутберидзе
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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