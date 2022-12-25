«Лояльное» судейство ломает карьеры наших фигуристов. Так нельзя!

Главные жертвы завышенных оценок — те, кому их завышают.

Удивительно, но самым обсуждаемым видом на чемпионате России едва ли не впервые за долгие годы стали танцы на льду. Увы, дело не в том, что пары показывали какой-то запредельный уровень катания и конкуренции. Скорее наоборот, фестиваль ошибок от новых лидеров сборной дошел до своего апогея, превратив соревнования в откровенный фарс. Но давайте воздержимся от критики Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина и посмотрим на ситуацию с другой стороны. Пара сама едва ли не больше всех пострадала от чрезмерно лояльного судейства и уже вряд ли вернется на свой прежний высокий уровень.

Пара не может отказаться от победы и стала заложником ситуации

Шутки о том, что никто не понимает судейство в танцах, всегда были актуальны. Но то, что происходит в этом году, превзошло любые скандалы прошлых лет. Причем на ЧР в Красноярске, с одной стороны, не произошло ничего особенного. Всего лишь эндшпиль партии, которую ФФКР играла весь сезон. Глупо было ожидать, что после того как Худайбердиеву и Базина вели по результатам Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, их оставят без золота чемпионата страны. И разве мы не видели спорных результатов в фигурном катании? Тем не менее споры о судействе — это почти что споры о выборах. Да, их можно фальсифицировать. Но вот без последствий — только до тех пор, пока все более-менее согласны в успехе победителя, и все вопросы сводятся лишь к величине разрыва с проигравшими. Стоит только этому консенсусу распасться — жди беды.

Посмотрите на соотношение лайков и дизлайков в телеграм-каналах под результатами произвольного танца на ЧР. Вы когда-нибудь подобное видели? Сотни пальцев, опущенных вниз, смайликов со рвотой. И несколько сердечек, поставленных, вероятно, самой Елизаветой, Егором и их тренерским штабом. Сторона спортсменов приняла защитную позу. Но чего еще было от них ожидать? Не выйдут же они на пресс-конференцию и не объявят о сложении с себя чемпионских полномочий с торжественной передачей золотых медалей Елизавете Шанаевой и Павлу Дрозду. Насколько это был бы красивый шаг, настолько же и невозможный. Худайбердиева и Базин стали заложниками ситуации, в которую их загнала наша федерация. Они не могут ни оправдать выданные авансы, ни отказаться от них. Когда говорят, что дело спортсмена — кататься, это не пустые слова. Как фигурист может повлиять на судейство?

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спорное судейство лишает мотивации как победителей, так и проигравших

Посмотрите на эмоции дуэта после того, как они снова откатали с ошибками. Показательна реакция Худайбердиевой на оценки — когда диктор на арене объявил, что дуэт стал чемпионом страны, Елизавета разрыдалась еще сильнее. Пожалуй, впервые в истории люди плачут от победы на ЧР, причем речь идет явно не о слезах счастья. Фигуристка прекрасно понимала, что дальше ее ждет от общественности, и эта ситуация ее явно напрягает. Судя по тем многочисленным постам от танцоров до и после чемпионата, сезон у пары проходит, мягко скажем, непросто. Причем слабая форма Худайбердиевой и Базина — это во многом вопрос психологии, нежели физических травм. На молодых фигуристов давит груз ответственности. Их объявили вопреки их воле новой надеждой страны и теперь требуют отрабатывать этот статус. С первого раза не получилось, а дальше давление лишь усиливалось.

В итоге спортсмены не справились. Стоит ли их обвинять? Возможно, однако представьте, каково самим танцорам. Недаром же Базин пытался разъяснить свою позицию на импровизированной пресс-конференции без микрофонов, а также искал хейтеров в соцсетях с предложением созвониться и обсудить ситуацию. Было бы все равно — не реагировали бы вовсе. Если у Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в прошлом году были хотя бы серьезные возможности и мечта об Олимпиаде, что давало возможность забыть про негатив, то ради чего терпеть статус неочевидных чемпионов Худайбердиевой и Базину, даже не совсем понятно. И главное до сих пор непонятно, чего добивается таким образом руководство нашего фигурного катание. Оно лишает мотивации всех — самих Елизавету и Егора, которым открыто говорит: хоть на льду валяйтесь — победа ваша. И их соперников — что бы те ни делали, золота не видать. И, конечно же, зрителей. Какая может быть мотивация за всем этим наблюдать?