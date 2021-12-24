Лидеры сборной России по фигурному катанию снялись с чемпионата страны. Мы теряем шансы на олимпийское золото?
Еще одна потеря для чемпионата России рано утром по петербургскому времени, прямо перед произвольным танцем. До этого турнир потерял Дарью Усачеву, Алену Косторную. Но снятие Синициной и Кацалапова удар несравнимо проблематичнее для нашей сборной, хоть это и не популярная женская «одиночка».
Виктория и Никита были единственными претендентами на золото от России в танцах на льду на чемпионате Европы и Олимпиаде. Они действующие чемпионы мира (хоть и в отсутствие своих главных соперников, французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона). Они скандально обыграли великих французов на чемпионате Европы-2020, нанеся им, по сути, первое за много стартов поражение. Поэтому эту потерю сложно переоценить.
Что произошло?
Сайт Федерации фигурного катания России сообщил о ситуации скупо:
— Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина — Никита Кацалапов снимаются с чемпионата России в Санкт-Петербурге. На тренировке партнер получил травму, из-за чего ученики Александра Жулина не смогут выступить с произвольной программой. После ритм-танца Синицина — Кацалапов лидировали, набрав 93.61 балла, — на этом повествование закончилось.
Тренеру Александру Жулину, разумеется, оборвали все трубки, так что он их постоянно сбрасывал. Но РИА Новости удалось узнать, что (ожидаемо) у Никиты обострилась травма спины. Это далеко не первый инцидент с этой парой за последний год. В прошлом сезоне на этапе Кубка России в Москве Синицина и Кацалапов прервали выступление прямо по ходу проката и подъехали к судьям, сказав, что не могут продолжать. Этой осенью пара сначала снялась с этапа Кубка России в Сызрани, потом приехала в Йошкар-Олу, но откатала только ритм-танец, снова снявшись с произвольного. Теперь ситуация повторилась. Судя по тому, во сколько новость стала публичной, команда до последнего надеялась выступить и, только поняв тщетность медицинских усилий, объявила о снятии.
Как это повлияет на отбор в сборную?
Александр Жулин уже объявил, что надеется о попадании пары в состав сборной на чемпионат Европы. Согласно регламенту, это возможно — третью пару всегда выбирает тренерский совет по своему усмотрению. Из протоколов чемпионата России пара будет исключена.
Но вопрос — нужна ли такая пара сборной России? Времени реагировать почти не осталось. Подтянуть вторую российскую пару Александра Степанова/Иван Букин мы за месяц и один старт в Таллине уже не успеем, тем более что ее много лет на международной арене задвигают, и иногда в этом очень странным образом участвуют российские судьи (смотрите оценки на «Гран-при Италии»). Диану Дэвис и Глеба Смолкина очень хорошо судят, но не для роли претендентов на олимпийские награды. Вот и получается, что у российской федерации нет вариантов — только закупить все имеющиеся в мире лекарства и лечить Никиту, который и так выступает на уколах. Что интересно, вчера он ни словом не обмолвился о травме и говорил, что «катались легко». А одна из корреспондентов спросила у пар — не лукавят ли они в комментариях, когда говорят, что не смотрят на оценки и конкурируют сами с собой. Те, конечно, отвергли гнусные инсинуации. А оказалось, вот оно где было, лукавство.
В любом случае — здоровья Никите. Без него и Вики мы не только уступаем серебро (все-таки скорее его) в олимпийских танцах, но и сильно ослаблены в командном турнире, где конкурировать придется с американцами. Это действительно страшный удар — потому что позади Синициной и Кацалапова в мировой табели о рангах как раз две американские пары, и только потом Степанова/Букин.
Что будет на Евро?
Может ли он восстановиться? До чемпионата Европы в Таллине 19 дней. Между этапами в Сызрани и Йошкар-Оле было даже чуть меньше. Только вот в Марий Эл Кацалапов смог откатать только одну программу. Это точно не вариант для Евро. Для командного турнира Олимпиады — да, там можно сделать замену в танцах. Но не для Таллина.
Еще один итог этой новости — дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин теперь гарантированно попадают в сборную как минимум на чемпионат Европы. Они с большой вероятностью возьмут второе место на чемпионате России и обезопасят себя от решений тренерского совета. Давно в танцах не было таких лихих закруток сюжета. То ли еще будет.
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