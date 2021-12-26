На Олимпиаду только один путь: успеть до 18 лет к Тутберидзе? Трагедия Туктамышевой

Невероятная поддержка болельщиков в Санкт-Петербурге не помогла Императрице в борьбе с более юными конкурентками.

Женщины. Итоговое положение

1. Камила Валиева — 283,48

2. Александра Трусова — 248,65

3. Анна Щербакова — 239,56...

7. Елизавета Туктамышева — 224,40

Похоже, олимпийской мечте Елизаветы Туктамышевой так и не суждено сбыться. В этот раз она была как никогда близка к своей цели, но чемпионаты России для нее словно проклятые. Только седьмое место и чуть больше 220 баллов. Понятное дело, что с таким раскладом и 15-балльным преимуществом у действующей чемпионки мира Анны Щербаковой рассматривать ученицу Алексея Мишина будут только в случае внезапной травмы или болезни непосредственно перед Пекином. Роль официальной запасной может стать для Императрицы единственным утешением.

Нет смысла спорить, что судьба путевки на Игры была решена еще после короткой программы и рокового падения с тройного акселя. Тем не менее это не снимает вопросов по очень сдержанным оценкам Елизаветы на домашнем чемпионате страны, а также не разрешает главную проблему. Ведь с мечтой Туктамышевой умерла и мечта всех поклонников фигурного катания увидеть альтернативу привычной дороге одиночниц на главный старт четырехлетия — успеть до совершеннолетия попасть в «Самбо-70» к Этери Тутберидзе.

В «Хрустальном» могут сделать чемпиона из каждого — в этом их сила

«Во мне умерла маленькая девочка, которая верила в чудеса», — писала Туктамышева после драматичного финала Кубка страны в 2019 году, когда при спорном судействе путевку на чемпионат мира отдали Евгении Медведевой. Благо ЧМ проходят (если не вмешивается коронавирус) каждый год и свой мировой форум Елизавета в итоге дождалась, завоевав в Стокгольме-2021 серебро. Но Олимпиады проходят раз в четыре года, и здесь нужно цепляться за каждый шанс. Для Туктамышевой 2022 год — уже третья возможность пробиться на Игры, и в этом плане она уникальная фигуристка. Мы так привыкли к формуле, что когда до выхода во взрослые надо попасть максимально близко к олимпийскому году, пройти один цикл и потом спокойно вести «Ледниковый период», что 25-летняя фигуристка кажется нам ветераном. Ведь Камила Валиева только родилась, когда петербургская (а на тот момент еще глазовская) фигуристка Туктамышева уже дебютировала на ЧР.

Получается, что для олимпийских перспектив главное — в 12 лет приехать в Москву на каток «Хрустальный». И там Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз за три года сделают из девушки чемпионку. Успеха там достигали и трудолюбивая, но не особо заметная по таланту в детстве Алина Загитова, и такой уникум, как Валиева. В конце концов, перевоочередная задача «Самбо-70» — не рекорды ставить и программами впечатлять, а выигрывать для страны медали. И школа с этим, надо отдать должное, прекрасно справляется. Нет никаких сомнений, что Камила с Александрой Трусовой и Анной Щербаковой займут весь пьедестал женского одиночного в Пекине и вытащат Россию на верхнюю ступень подиума в командном турнире, как бы ни чудили Михаил Коляда и Диана Дэвис с Глебом Смолкиным. Подопечные Тутберидзе — лучшие в мире и много раз это доказывали.

Чиновники как бы говорят фигуристкам — хочешь побеждать, тогда иди к Тутберидзе

Вопрос совершенно в другом. В пятницу и субботу во всех нас умер тот самый наивный ребенок. Наивный, поскольку верил, что есть иной путь к успеху. Что можно не менять тренера, а всю сознательную карьеру проработать с Алексеем Мишиным в Санкт-Петербурге и достичь результата. Наивный, поскольку надеялся, что тенденция с низкими оценками Туктамышевой прервется, поскольку Елизавету наконец-то стали замечать на международном уровне. Наивный, потому что думал, что ФФККР будет с холодным расчетом выбирать сильнейших прямо сейчас, а не готовить задачу под ответ. Возможно, Туктамышева на чемпионате страны и правда была хуже Щербаковой, но удивительно видеть между ними столь большой разрыв. Эти 15 баллов — словно приговор всем, кто задумается об альтернативной «Хрустальному» карьере. Как и поражение Софьи Самоделкиной, которая сделала три четверных прыжка. И спорное вычитание балла у Софьи Муравьевой после подведения итогов короткой программы.

Все это как бы декларация позиции нашей федерации. «Какая-то странная история, как-то все в одни ворота. Туктамышева должна была сегодня выиграть произвольную программу у Щербаковой, она была лучше», — сказала Наталья Бестемьянова. С ней можно согласиться, только непонятно, откуда столько удивления? ФФККР давно практически стала продолжением «Самбо-70», Первого канала, Этери Тутберидзе с ее девочками. И чиновников даже можно понять! От них требуют медалей, а в «Хрустальном» поставили их производство на поток. Есть ли смысл о чем-то переживать? Другое дело, что в долгосрочной перспективе подобная практика приведет к логичному финалу. Туктамышева могла стать доказательством скептикам, что добиваться успеха в женском фигурном катании можно и после 20. И при этом даже не обязательно тренироваться в самой известной школе!

Федерация рискует и кладет все яйца в одну корзину

На Игры от России не поедет ни одна совершеннолетняя одиночница, и вся троица снова представляет «Самбо-70». А летом пройдет саммит ISU, и инициатива о повышении возрастного ценза наверняка найдет много откликов. У нас был шанс выставить против этого весомый аргумент, но мы им не воспользовались. Наоборот, в ISU укажут, как взрослые фигуристки даже с тройными акселями неконкурентоспособны против девушек без исполненных ультра-си, но которым еще 17 лет. Параллельно за ситуацией будут следить остальные тренеры и фигуристки. Самоделкина верна Сергею Давыдову, но даже она задумается: почему ей ставят одни баллы, а одногодке Аделии Петросян — другие. Пока что Муравьева счастлива от тренировок с Евгением Плющенко. Но если инцидент с пересмотром оценок повторится, а после ей поступит предложение о переходе, где гарантия, что она откажется?

В чем же проблема? Пусть все тренируются у Тутберидзе, ее группа для сборной базовая, это даже удобно в организационном плане. И поднятие возрастного ценза не вопрос — Этери всегда умела использовать любые изменения в правилах в свою пользу. Только вот все российские таланты (а их у нас сейчас немало) в «Хрустальном» не поместятся физически. Они будут уезжать за границу, что уже происходит. Процесс не остановить ограничениями, иначе девушки будут просто заканчивать со спортом. Концентрируясь на сборницах, мы уже потеряли практически наш второй эшелон, и с каждым годом тенденция будет нарастать. Тренеры понимают: раз женское одиночное подобрала под себя Этери Георгиевна, развивать вид в других школах — это лишь готовить новых звезд для «Хрустального». И стоит только в королевстве Ледяной королевы чему-то пойти не так, как следом рухнет все наше фигурное катание. Ради одной очень эффективной команды мы выжигаем все пространство вокруг.