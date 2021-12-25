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Валиева ошарашена оценками, Щербакова ответила про Олимпиаду для Туктамышевой. О чем говорили фигуристки на чемпионате России

Анастасия Плетнева
Анастасия Плетнева
Корреспондент
25 декабря, 23:35
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фигуристки остались довольны выступлениями и ждут состав на чемпионат Европы.

Чемпионат России. Женщины. Итог
1. Камила Валиева — 283,48
2. Александра Трусова — 248,65
3. Анна Щербакова — 239,56

Новой чемпионкой России стала Камила Валиева, а Анна Щербакова, которая до этого три года подряд выигрывала национальный турнир, взяла бронзу. Александра Трусова впервые на первенстве страны поднялась выше третьей строчки и уезжает домой с серебряной медалью. Елизавета Туктамышева подняла зал, получила самую мощную поддержку, которой позавидовал бы футбольный «Зенит», получила портрет в подарок, но осталась седьмой. После своих прокатов фигуристки пообщались с прессой и ответили на вопросы о судействе, баллах, Олимпиаде и целях на следующий год.

Камила Валиева. Праздник Тутберидзе и для Тутберидзе. На Олимпиаду от России едут Валиева, Трусова и Щербакова — но вопросов к оценкам очень много

Валиева поздравила Трусову и Щербакову с отбором на Олимпийские игры

«Была очень хорошая поддержка зала. Счастлива, что собралась. Меня немного трясло, но я собралась, сделала свою программу почти на максимум. Такая поддержка зала была, даже когда ты устал, тебя поддерживают. Это придает сил. Хочу поздравить девочек с отбором на Европу и Олимпийские игры.

Я бы не сказала, что я в наилучшей форме. У меня форма между хорошей и средней (все смеются). Говорю чисто по своим ощущениям. Сейчас у нас будет небольшой отдых, можно будет за это время выдохнуть, набраться сил. Будет неделя до чемпионата Европы. Буду поддерживать форму, это проще, чем набирать снова.

Чемпионка России 2021 года Камила Валиева.

Конкуренция — это всегда хорошо во всех видах спорта. Это даже подстегивает, когда знаешь, что дальше девочки выходят и у большинства есть четверные и тройной аксель. Твоя задача — работать дальше.

Я обыграла Марка (Кондратюка) на несколько сотых? Я думаю, он переживет".

Трусова хочет стабилизировать тройной аксель

«У меня 26 десяток за компоненты в произвольной программе? Что-то вы меня ошарашили. Мое дело — выходить и кататься, а что мне ставят судьи, не мое дело.

Довольна результатом, хотя хотела прокатать лучше и короткую, и произвольную. Надеюсь, до «Европы» все улучшится и я откатаю хорошо. Форму я начала восстанавливать чуть больше месяца назад. Это совсем не лучшая.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Тройной аксель действительно нестабильный. Были ошибки и на тренировках, а в начале сезона почти не ошибалась. На соревнованиях были ошибки. Буду работать".

Щербакова ответила на вопрос, должна ли Туктамышева ехать на Олимпиаду

«Довольна короткой, но не довольна произвольной. Но в целом я уже отошла. Хочется извлечь из этого урок — я знаю, над чем надо работать, чтобы исправить это и быть довольной прокатами.

Как обыграть Камилу? У меня ответ простой — нет цели кого-то обыграть конкретного. Когда я выходила во взрослые, я катала свой максимум, теперь тоже пытаюсь это показать.

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Насчет того, кто поедет на Олимпиаду, решаю не я, это не мое дело. Я не видела ни своего проката, ни прокатов других. Мое дело — кататься, а что мне ставят судьи, уже они решают".

Софья Муравьева&nbsp;&mdash; Камила Валиева&nbsp;&mdash; Анна Щербакова. Чемпионат России: Валиева — первая, Трусова — вторая, Щербакова — третья. Онлайн

Туктамышева удивилась своим баллам и получила портрет в подарок

«Сегодня я спокойнее выходила, голова была яснее, тело увереннее. Главная задача была сделать два тройных акселя, я так обрадовалась, что чуть не упала. Это был специальный хореографический элемент, чтобы повеселить людей и себя. Дальше поехала на драйве, все прыжковые сделала хорошо, но последнее вращение сорвала. Зал так поддерживал, они так быстро хлопали, непонятно, как. Нет слов, какая поддержка. В целом довольна прокатом, сделала все, что могла. Это самое главное на данный момент.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Вчерашний прокат я бы не назвала разочарованием. Это был не провальный прокат, просто с падением. Но при нынешней конкуренции это большая ошибка. Но не то чтобы я убила себя, убивалась после этого. Просто пережила этот день. Выходить на произвольную гораздо спокойнее.

Баллы? У меня 224 дома при личном рекорде 233? Э-э... А я думала, у меня лучший результат 221 и я нормально откатала. Хм... Ну это показывает, как хорошо я разбираюсь в фигурном катании. Ладно, я довольна тем, как откаталась, атмосферой во дворце".

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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры