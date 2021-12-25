Валиева ошарашена оценками, Щербакова ответила про Олимпиаду для Туктамышевой. О чем говорили фигуристки на чемпионате России

Фигуристки остались довольны выступлениями и ждут состав на чемпионат Европы.

Чемпионат России. Женщины. Итог

1. Камила Валиева — 283,48

2. Александра Трусова — 248,65

3. Анна Щербакова — 239,56

Новой чемпионкой России стала Камила Валиева, а Анна Щербакова, которая до этого три года подряд выигрывала национальный турнир, взяла бронзу. Александра Трусова впервые на первенстве страны поднялась выше третьей строчки и уезжает домой с серебряной медалью. Елизавета Туктамышева подняла зал, получила самую мощную поддержку, которой позавидовал бы футбольный «Зенит», получила портрет в подарок, но осталась седьмой. После своих прокатов фигуристки пообщались с прессой и ответили на вопросы о судействе, баллах, Олимпиаде и целях на следующий год.

Валиева поздравила Трусову и Щербакову с отбором на Олимпийские игры

«Была очень хорошая поддержка зала. Счастлива, что собралась. Меня немного трясло, но я собралась, сделала свою программу почти на максимум. Такая поддержка зала была, даже когда ты устал, тебя поддерживают. Это придает сил. Хочу поздравить девочек с отбором на Европу и Олимпийские игры.

Я бы не сказала, что я в наилучшей форме. У меня форма между хорошей и средней (все смеются). Говорю чисто по своим ощущениям. Сейчас у нас будет небольшой отдых, можно будет за это время выдохнуть, набраться сил. Будет неделя до чемпионата Европы. Буду поддерживать форму, это проще, чем набирать снова.

Конкуренция — это всегда хорошо во всех видах спорта. Это даже подстегивает, когда знаешь, что дальше девочки выходят и у большинства есть четверные и тройной аксель. Твоя задача — работать дальше.

Я обыграла Марка (Кондратюка) на несколько сотых? Я думаю, он переживет".

Трусова хочет стабилизировать тройной аксель

«У меня 26 десяток за компоненты в произвольной программе? Что-то вы меня ошарашили. Мое дело — выходить и кататься, а что мне ставят судьи, не мое дело.

Довольна результатом, хотя хотела прокатать лучше и короткую, и произвольную. Надеюсь, до «Европы» все улучшится и я откатаю хорошо. Форму я начала восстанавливать чуть больше месяца назад. Это совсем не лучшая.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Тройной аксель действительно нестабильный. Были ошибки и на тренировках, а в начале сезона почти не ошибалась. На соревнованиях были ошибки. Буду работать".

Щербакова ответила на вопрос, должна ли Туктамышева ехать на Олимпиаду

«Довольна короткой, но не довольна произвольной. Но в целом я уже отошла. Хочется извлечь из этого урок — я знаю, над чем надо работать, чтобы исправить это и быть довольной прокатами.

Как обыграть Камилу? У меня ответ простой — нет цели кого-то обыграть конкретного. Когда я выходила во взрослые, я катала свой максимум, теперь тоже пытаюсь это показать.

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Насчет того, кто поедет на Олимпиаду, решаю не я, это не мое дело. Я не видела ни своего проката, ни прокатов других. Мое дело — кататься, а что мне ставят судьи, уже они решают".

Туктамышева удивилась своим баллам и получила портрет в подарок

«Сегодня я спокойнее выходила, голова была яснее, тело увереннее. Главная задача была сделать два тройных акселя, я так обрадовалась, что чуть не упала. Это был специальный хореографический элемент, чтобы повеселить людей и себя. Дальше поехала на драйве, все прыжковые сделала хорошо, но последнее вращение сорвала. Зал так поддерживал, они так быстро хлопали, непонятно, как. Нет слов, какая поддержка. В целом довольна прокатом, сделала все, что могла. Это самое главное на данный момент.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Вчерашний прокат я бы не назвала разочарованием. Это был не провальный прокат, просто с падением. Но при нынешней конкуренции это большая ошибка. Но не то чтобы я убила себя, убивалась после этого. Просто пережила этот день. Выходить на произвольную гораздо спокойнее.

Баллы? У меня 224 дома при личном рекорде 233? Э-э... А я думала, у меня лучший результат 221 и я нормально откатала. Хм... Ну это показывает, как хорошо я разбираюсь в фигурном катании. Ладно, я довольна тем, как откаталась, атмосферой во дворце".