Косторная пропустит третий чемпионат России подряд. Но Алена может вернуться и стать второй Туктамышевой
Одна из самых ярких и неординарных российских фигуристок заявила, что не выступит на чемпионате России в декабре. Таким образом, Алена Косторная пропустит уже третье первенство страны подряд.
19-летняя спортсменка не выступала на главном старте сезона в прошлом году из-за перелома руки, а в позапрошлом — из-за того, что не успела восстановиться после коронавируса. В текущем сезоне причина снятия с турнира вновь заключается в здоровье. Фигуристка недавно перенесла операцию на бедре.
Восстановление
«На чемпионате России я не выступлю уже на 100, даже на 200 процентов. В планах на этот год пока только шоу и, возможно, новый турнир Федерации фигурного катания на коньках России по шоу-программам. Коплю силы и восстанавливаюсь к следующему году», — рассказала Косторная ТАСС.
Алена не скрывала — сразу после операции ее ждет длительный путь восстановления. Ее травма бедра была застарелой, но теперь фигуристка взялась за ее лечение, намерена пройти курс реабилитации и вернуться на лед.
Нынешний тренер Косторной Елена Буянова также указала на серьезность хирургического вмешательства, которое пришлось перенести спортсменке. Поэтому она не удивлена тому факту, что Алена не будет участвовать в чемпионате России.
«У нее была операция. Она же не робот, чтобы соревноваться после операции на тазобедренном суставе. Она восстанавливается. Ей всего 19 лет, она сказала, что не сможет соревноваться», — приводит matchtv.ru слова Буяновой.
Таким образом, фигуристке действительно предстоит пройти длительный комплекс медицинских мероприятий, восстановить все тройные прыжки. Недавно Косторная представила новую программу под композицию «Малагенья» на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге. В прокате она исполнила одинарный аксель, двойной сальхов и сделала заклон первого уровня — в общем, показала явно не тот контент, на который способна. Но на данный момент, увы, это был максимум для чемпионки Европы.
Последствия
Безусловно, отсутствие турниров скажется на статусе Косторной. В первую очередь это, скорее всего, отразится на попадании спортсменки в сборную России. В текущем сезоне она была включена в резервный состав. В будущем ей и вовсе могут не найти места из-за невыполнения критериев. Но в ее ситуации это не самое главное — прежде всего ей нужно вернуться в элиту, восстановить прыжки и доказать, что она способна долго и успешно кататься как ее кумир — итальянка Каролина Костнер.
При этом у Косторной есть план Б — на случай проблем с прыжковыми элементами. Фигуристка рассматривает для себя переход в парное катание — если больше не будет получаться в одиночном. Спортсменка уже неоднократно высказывалась на эту тему:
«Хочется кататься долго, длинно и красиво. Чтобы я не просто выиграла пару стартов, и все. Даже если я не буду выигрывать, пусть это будет долгая история, как у, например, итальянской фигуристки Каролины Костнер. Для этого я тренируюсь каждый день по пять часов, кроме воскресенья. Из одиночного в парное можно уйти всегда, а из парного в одиночное — никогда. Сейчас я катаюсь в паре в ледовом шоу «Дракула», и мне нравится. Не исключаю, что когда-то встану в пару и в профессиональном спорте», — рассказала Косторная в интервью myslo.ru.
Но стоит отметить, что сезон для спортсменки еще не завершен окончательно. Да, она не выступит на чемпионате России и не будет претендовать на попадание в сборную — статус которой из-за отстранения россиян от международных стартов несет символический характер. Но у нее еще есть шанс показать себя и даже подзаработать.
Алена не исключила свое участие в новом турнире по шоу-программам. А зная талант и уровень артистизма этой яркой фигуристки, можно предположить, что она способна добиться успеха в этом соревновании.
Желание
Самое главное — у этой фигуристки есть огромное желание кататься дальше. Она не сломала себе здоровье четверными прыжками, хотя и пробовала учить четверной сальхов. Тем не менее у нее, как и у каждого спортсмена, всегда есть какие-то травмы, проблемы — и это нормально. Теперь, когда в самый неоднозначный и странный сезон в российском фигурном катании Косторная берет паузу и решает проблемы со здоровьем, ее будущее будет зависеть во многом от мотивации. А ее у Алены, судя по всему, хоть отбавляй:
«С течением времени и долгих притираний друг к другу я смогла полюбить фигурное катание. Но произошло это совсем недавно — наверное, в последние три года. До этого времени это было для меня чисто работой, на которую я не очень хотела идти. Но работа есть работа», — заявила Косторная.
При этом у Алены есть преимущество перед юными фигуристками — ее возраст. Она уже взрослая, осознанная спортсменка. Ее пубертатный период позади, а возрастной ценз не сможет ей помешать вернуться к международным стартам — когда-то россиян к ним все равно допустят. Что касается конкуренции в России, то Косторная ее прекрасно осознает. И понимает, с чем предстоит бороться:
«Конкуренция всегда дает толчок к развитию. В России у женского фигурного катания колоссальные успехи, идет движение, даже можно сказать реформаторское. Всегда приятно, когда догоняют тебя, а не ты. Но это, соответственно, уменьшает жизненный цикл спортсмена. Ты только-только начал выступать, а уже и пора заканчивать... Сложность многих элементов не позволяет делать их в более старшем возрасте. Я пока не собираюсь заканчивать карьеру, у меня хорошая комплекция для фигурного катания», — добавила фигуристка.
Везение
Но нельзя забывать о том, что Косторной очень во многом везет. Во-первых, ее физическое состояние. После пубертатного периода она не сильно вытянулась — Алена уточнила, что ее нынешний рост 155 см. Таким образом, с такой комплекцией у нее есть все шансы кататься дальше и даже восстановить прыжковые элементы.
«Рост 155 см, вес 45 кг. Но соревновательный вес меньше — около 42 кг. Надо будет похудеть до этого веса и держать его. Держать не сложно, а вот похудеть иногда бывает трудно. Если сейчас я практически себя не ограничиваю в еде, ем почти все в разумных количествах, то тогда уже придется где-то есть без хлеба, где-то обойтись без шоколадки, без десятой кружки чая (смеется). Но это все равно не такие уж жесткие рамки. На соревнованиях у тебя какое-то дерганое состояние, и в этой суете не всегда даже успеваешь поесть...» — рассказала Косторная.
Алена выбрала удачный момент для того, чтобы решить проблемы со здоровьем. Российские фигуристы в настоящее время находятся в подвешенном состоянии: сезон вроде бы есть, а самого главного — международных стартов — нет. Будут ли они в дальнейшем — покажет время. Вероятно, к концу текущего сезона ситуация прояснится. Но на данный момент Косторной нет большого смысла надрываться и рисковать собой.
Часть лидеров в российском фигурном катании по разным причинам не соревнуется в настоящее время: Анна Щербакова перенесла операцию, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли паузу, Александра Степанова и Иван Букин тоже не катаются по ряду причин, связанных со здоровьем партнерши. И их будущее под вопросом во многом и из-за международного бана россиян. Поэтому терять Алене сейчас, по сути, нечего. А вернуться еще сильнее она способна — таких историй в мировом фигурном катании полно. Чего только стоит пример чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой.
Ученица Алексея Мишина тоже миниатюрная — ее рост 157 см. И она доказала всем, что можно прыгать тройной аксель и четверные прыжки и в 25 лет. В настоящее время все ждут дебютного квада Лизы на соревнованиях. Поэтому Алена имеет все шансы восстановиться и снова войти в элиту женской одиночки. Или даже возглавить ее — кто знает.