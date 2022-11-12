Косторная пропустит третий чемпионат России подряд. Но Алена может вернуться и стать второй Туктамышевой

Чемпионка Европы пропускает нынешний сезон, но хочет кататься дальше.

Одна из самых ярких и неординарных российских фигуристок заявила, что не выступит на чемпионате России в декабре. Таким образом, Алена Косторная пропустит уже третье первенство страны подряд.

19-летняя спортсменка не выступала на главном старте сезона в прошлом году из-за перелома руки, а в позапрошлом — из-за того, что не успела восстановиться после коронавируса. В текущем сезоне причина снятия с турнира вновь заключается в здоровье. Фигуристка недавно перенесла операцию на бедре.

Восстановление

«На чемпионате России я не выступлю уже на 100, даже на 200 процентов. В планах на этот год пока только шоу и, возможно, новый турнир Федерации фигурного катания на коньках России по шоу-программам. Коплю силы и восстанавливаюсь к следующему году», — рассказала Косторная ТАСС.

Алена не скрывала — сразу после операции ее ждет длительный путь восстановления. Ее травма бедра была застарелой, но теперь фигуристка взялась за ее лечение, намерена пройти курс реабилитации и вернуться на лед.

Нынешний тренер Косторной Елена Буянова также указала на серьезность хирургического вмешательства, которое пришлось перенести спортсменке. Поэтому она не удивлена тому факту, что Алена не будет участвовать в чемпионате России.

«У нее была операция. Она же не робот, чтобы соревноваться после операции на тазобедренном суставе. Она восстанавливается. Ей всего 19 лет, она сказала, что не сможет соревноваться», — приводит matchtv.ru слова Буяновой.

Таким образом, фигуристке действительно предстоит пройти длительный комплекс медицинских мероприятий, восстановить все тройные прыжки. Недавно Косторная представила новую программу под композицию «Малагенья» на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге. В прокате она исполнила одинарный аксель, двойной сальхов и сделала заклон первого уровня — в общем, показала явно не тот контент, на который способна. Но на данный момент, увы, это был максимум для чемпионки Европы.

Алена Косторная. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Последствия

Безусловно, отсутствие турниров скажется на статусе Косторной. В первую очередь это, скорее всего, отразится на попадании спортсменки в сборную России. В текущем сезоне она была включена в резервный состав. В будущем ей и вовсе могут не найти места из-за невыполнения критериев. Но в ее ситуации это не самое главное — прежде всего ей нужно вернуться в элиту, восстановить прыжки и доказать, что она способна долго и успешно кататься как ее кумир — итальянка Каролина Костнер.

При этом у Косторной есть план Б — на случай проблем с прыжковыми элементами. Фигуристка рассматривает для себя переход в парное катание — если больше не будет получаться в одиночном. Спортсменка уже неоднократно высказывалась на эту тему:

«Хочется кататься долго, длинно и красиво. Чтобы я не просто выиграла пару стартов, и все. Даже если я не буду выигрывать, пусть это будет долгая история, как у, например, итальянской фигуристки Каролины Костнер. Для этого я тренируюсь каждый день по пять часов, кроме воскресенья. Из одиночного в парное можно уйти всегда, а из парного в одиночное — никогда. Сейчас я катаюсь в паре в ледовом шоу «Дракула», и мне нравится. Не исключаю, что когда-то встану в пару и в профессиональном спорте», — рассказала Косторная в интервью myslo.ru.

Но стоит отметить, что сезон для спортсменки еще не завершен окончательно. Да, она не выступит на чемпионате России и не будет претендовать на попадание в сборную — статус которой из-за отстранения россиян от международных стартов несет символический характер. Но у нее еще есть шанс показать себя и даже подзаработать.

Алена не исключила свое участие в новом турнире по шоу-программам. А зная талант и уровень артистизма этой яркой фигуристки, можно предположить, что она способна добиться успеха в этом соревновании.

Желание

Самое главное — у этой фигуристки есть огромное желание кататься дальше. Она не сломала себе здоровье четверными прыжками, хотя и пробовала учить четверной сальхов. Тем не менее у нее, как и у каждого спортсмена, всегда есть какие-то травмы, проблемы — и это нормально. Теперь, когда в самый неоднозначный и странный сезон в российском фигурном катании Косторная берет паузу и решает проблемы со здоровьем, ее будущее будет зависеть во многом от мотивации. А ее у Алены, судя по всему, хоть отбавляй:

«С течением времени и долгих притираний друг к другу я смогла полюбить фигурное катание. Но произошло это совсем недавно — наверное, в последние три года. До этого времени это было для меня чисто работой, на которую я не очень хотела идти. Но работа есть работа», — заявила Косторная.

При этом у Алены есть преимущество перед юными фигуристками — ее возраст. Она уже взрослая, осознанная спортсменка. Ее пубертатный период позади, а возрастной ценз не сможет ей помешать вернуться к международным стартам — когда-то россиян к ним все равно допустят. Что касается конкуренции в России, то Косторная ее прекрасно осознает. И понимает, с чем предстоит бороться:

«Конкуренция всегда дает толчок к развитию. В России у женского фигурного катания колоссальные успехи, идет движение, даже можно сказать реформаторское. Всегда приятно, когда догоняют тебя, а не ты. Но это, соответственно, уменьшает жизненный цикл спортсмена. Ты только-только начал выступать, а уже и пора заканчивать... Сложность многих элементов не позволяет делать их в более старшем возрасте. Я пока не собираюсь заканчивать карьеру, у меня хорошая комплекция для фигурного катания», — добавила фигуристка.

Алена Косторная. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Везение

Но нельзя забывать о том, что Косторной очень во многом везет. Во-первых, ее физическое состояние. После пубертатного периода она не сильно вытянулась — Алена уточнила, что ее нынешний рост 155 см. Таким образом, с такой комплекцией у нее есть все шансы кататься дальше и даже восстановить прыжковые элементы.

«Рост 155 см, вес 45 кг. Но соревновательный вес меньше — около 42 кг. Надо будет похудеть до этого веса и держать его. Держать не сложно, а вот похудеть иногда бывает трудно. Если сейчас я практически себя не ограничиваю в еде, ем почти все в разумных количествах, то тогда уже придется где-то есть без хлеба, где-то обойтись без шоколадки, без десятой кружки чая (смеется). Но это все равно не такие уж жесткие рамки. На соревнованиях у тебя какое-то дерганое состояние, и в этой суете не всегда даже успеваешь поесть...» — рассказала Косторная.

Алена выбрала удачный момент для того, чтобы решить проблемы со здоровьем. Российские фигуристы в настоящее время находятся в подвешенном состоянии: сезон вроде бы есть, а самого главного — международных стартов — нет. Будут ли они в дальнейшем — покажет время. Вероятно, к концу текущего сезона ситуация прояснится. Но на данный момент Косторной нет большого смысла надрываться и рисковать собой.

Часть лидеров в российском фигурном катании по разным причинам не соревнуется в настоящее время: Анна Щербакова перенесла операцию, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли паузу, Александра Степанова и Иван Букин тоже не катаются по ряду причин, связанных со здоровьем партнерши. И их будущее под вопросом во многом и из-за международного бана россиян. Поэтому терять Алене сейчас, по сути, нечего. А вернуться еще сильнее она способна — таких историй в мировом фигурном катании полно. Чего только стоит пример чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой.

Ученица Алексея Мишина тоже миниатюрная — ее рост 157 см. И она доказала всем, что можно прыгать тройной аксель и четверные прыжки и в 25 лет. В настоящее время все ждут дебютного квада Лизы на соревнованиях. Поэтому Алена имеет все шансы восстановиться и снова войти в элиту женской одиночки. Или даже возглавить ее — кто знает.