Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация

Главный старт сезона в фигурном катании.

Ежегодное соревнование среди российских спортсменов, организуемое Федерацией фигурного катания на коньках России, традиционно пройдет в конце декабря. «СЭ» отвечает на основные вопросы главного старта сезона для всех фигуристов.

Где и когда пройдет чемпионат России

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 25 декабря 2022 года в городе Красноярске. Последний раз этот сибирский город принимал турнир три года назад. Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Платинум Арене». Его максимальная вместимость составляет до 7000 зрителей.

Кто выступит на чемпионате России

Фигуристы будут соревноваться в женском и мужском одиночном, а также парном катании и танцах на льду. Окончательный список участников утверждается президентом ФФККР.

К выступлениям в чемпионате России могут быть допущены спортсмены, которые соревновались в турнирах по программе мастеров спорта (МС), на основании суммы очков, набранных на этих турнирах.

К участию в одиночном катании могут заявиться не более 18 спортсменов среди мужчин и женщин, в парном катании — не более 12 пар, в танцах на льду — не более 15 дуэтов. Максимальное количество участников чемпионата России составляет 90 человек. На данный момент опубликован предварительный список участников на официальном сайте ФФККР.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Роман Атояр, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Владислав Катичев, Артем Ковалев, Михаил Коляда*, Владимир Ощепков, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Иван Попов, Александр Самарин, Евгений Семененко, Илья Яблоков.

*Снялся по медицинским показаниям.

Дмитрий Алиев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Анастасия Зинина, Агнета Латушкина, Софья Муравьева, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Виктория Федянина, Анна Фролова, Вероника Яметова.

Пары: Юлия Артемьева — Алексей Брюханов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева — Роман Плешков, Виктория Васильева — Роман Запорожец, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Варвара Черемных — Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.

Танцы: Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол, Елизавета Кириллова — Марк Чегодаев, Александра Кравченко — Александр Шустицкий, Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев, Яна Матвейшина — Тимофей Субботин, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Влада Павленина — Александр Алексанян, Елизавета Пасечник — Максим Некрасов, Александра Прокопец — Александр Васькович, Софья Тютюнина — Андрей Багин, Полина Усова — Михаил Антонов, Ирина Хавронина — Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд.

Действующие чемпионы

Действующими победителями чемпионата страны являются одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, в спортивных парах Анастасия Мишина и Александр Галлямов и в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин.

Александра Степанова и Иван Букин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Призовой фонд чемпионата России

В сентябре Федерация фигурного катания на коньках России рассказала о призовых на чемпионате России по фигурному катанию в 2023 году. Как отметил генеральный директор федерации Александр Коган, в общую сумму фонда на весь сезон не вошли бюджетные средства. Выплаты сформированы на деньги партнеров ФФККР.

Первое место: 2,5 млн рублей

Второе место: 1,5 млн рублей

Третье место: 1 млн рублей

Расписание чемпионата России

21 декабря, среда

19.30 — 20.00 Жеребьевка

22 декабря, четверг

14.00 — 16.10 Танцы на льду, ритм-танец

16.30 — 19.00 Мужчины, короткая программа

19.15 — 19.45 Открытие соревнований

20.00 — 21.55 Пары, короткая программа

23 декабря, пятница

13.30 — 16.00 Танцы на льду, произвольный танец

16.15 — 19.05 Мужчины, произвольная программа

19.25 — 21.55 Женщины, короткая программа

24 декабря, суббота

16.30 — 18.35 Пары, произвольная программа

19.00 — 21.55 Женщины, произвольная программа

25 декабря, воскресенье

13.00 — 13.45 Награждение

13.45 — 14.00 Подготовка льда

14.00 — 16.30 Показательные выступления

Расписание трансляций

Первый канал и сервис Okko будут транслировать чемпионат России по фигурному катанию сезона-2022/23. Часть выступлений будет показана в прямом эфире телеканала. За всеми остальными трансляциями можно следить в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.

22 декабря

23.45. Мужчины. Короткая программа

23.45. Женщины. Короткая программа

23 декабря

23.20. Трансляция выступлений

24 декабря

15.00. Пары. Произвольная программа (прямой эфир)

16.15. Женщины. Произвольная программа (прямой эфир)

25 декабря

14.35. Показательные выступления