Фигуристы ругаются, трибуны свистят, Смолкин дерзит. Итоги первого дня чемпионата России

Турнир в Петербурге начался очень задорно.

Чемпионат России.

Пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 83,74

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 82,84

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 78,68

Танцы. Ритм-танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 93.61

2. Александра Степанова/Иван Букин — 88.76

3. Диана Дэвис/Глеб Смолкин — 83.99

В первый день предолимпийского чемпионата России не выступали женщины, но горячих тем хватало. Заискрились танцы, где стало понятно, что дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис поедет на Олимпиаду, у мужчин в семи баллах восемь спортсменов, а в парах Тарасова и Морозов недалеко от выбывания из тройки.

Коляда вне олимпийской тройки

Понятно, что соревнования мужчин абсолютно непредсказуемы, и на Олимпиаду может поехать добрая половина участников чемпионата. Но что после первого дня Коляда будет пятым — это все-таки мини-сенсация. Когда он сделал два четверных, помешать уже ничего не могло. Но Михаил остался верен себе. И допустил «бабочку» на акселе, что даже хуже падения. Тут даже Алексей Мишин, который обычно все неудачи воспринимает философски, выругался чистым русским матом и застыл у бортика.

Ненормативного в четверг было много. Самарин в первом же прокате дня разбил в кровь подбородок и выругался в финальной позе. За это ли он получил надбавку или за самое яркое выступление вечера, как на UFC, но 93,24 за прокат с падением — мощно. Хотя Самарин жестко и справедливо ответил на мой вопрос: «А кто еще здесь лутц + тулуп прыгает кроме меня?»

Ругался и Алиев, выходя с катка. Все наши три ветерана за пределами тройки. Впереди молодежь — Семененко, Кондратюк, Игнатов. Также стоит отметить четвертое место Ерохова, совсем не фаворита. Плотность фантастическая, так что в произвольной программе в пятницу будет огонь.

Олимпиада для дочери Тутберидзе

Но главные цитаты дня — в танцах. После ритм-танца ожидаемо лидируют Синицина/Кацалапов (93,41), вторые — Степанова/Букин с крепкими 88,76 балла. А вот на третьем месте, за которое ожидалась плотная борьба, уверенно обосновались Диана Дэвис и Глеб Смолкин с личным рекордом 83,99 балла. Напомню, что Диана — дочь самого успешного тренера одиночниц Этери Тутберидзе, а Глеб — сын актера Бориса Смолкина.

В «Юбилейном» творился хаос. За Дианой и Глебом катались одна за другой пары-конкуренты в борьбе за бронзу — и бились об отметку в 80, как об стенку из петербургского гранита. На Загорски и Гуррейро нервы трибун сдали. Увидев 79,36 балла, люди свистели, улюлюкали, и даже канадский комментатор Тед Бартон был заметно удивлен. Женщины в годах кричали: «Мало!» — и это явно не были фанатки Ольги Бузовой, которые пытаются вспомнить песню про половины. Загорски и Гурейро честно признались, что не поняли свои оценки. Свистели и улюлюкали трибуны на оценках Скопцовой и Алешина, которые получили всего 75,36.

Лучше всех ситуацию саркастично обрисовал Смолкин, которого явно достала критика:

— Этери Георгиевна смотрела от бортика? Вообще неинтересно, там много людей, мои родители тоже с трибуны смотрели. Удивились ли мы оценкам на Кубке Варшавы? Да, удивились. Конечно. После ритм-танца понятно было, что всем ставят щедро. Даже не очень интересно, какие оценки, я сейчас не помню, что нам поставили. Это не лукавство. Нет, я не читаю, что о нас пишут. Нет времени. Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители, мы блатные.

Смело.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Траньков и поддержка

Как обычно в последнее время, в парах получилась очень плотная таблица. В день рождения все получилось у Дмитрия Козловского и его партнерши Александры Бойковой, но этого не хватило для победы. 82,84, наверное, максимум, на который мог рассчитывать номинально второй дуэт Тамары Москвиной. Это тем более ценно, что ребята слышали оценки своих предшественников, Мишиной и Галлямова, — 83,74.

А вот Тарасова и Морозов все отпрыгали, но забыли сделать чисто поддержку. Тем не менее они еще в игре — 78,68 балла. Удивляет скорее то, что сами ребята довольно спокойно отнеслись к ошибке и не стали особо рефлексировать в разговоре с журналистами. Более того — настроение у Владимира было настолько веселое, что его даже осадил Максим Траньков — один из пяти тренеров у бортика. Половину слов привести нельзя, но так или иначе поддержку, по его мнению, фигуристы испортили.

Четвертая пара страны Павлюченко/Ходыкин откатала чисто, за исключением одной помарки, но судьи не горели желанием ставить им много.В общем, пока вопросов к судейству достаточно. Посмотрим, станет ли их больше после женского турнира, который стартует в пятницу.