Козловский проиграл Галлямову в свой день рождения. Переход к Тутберидзе не оправдывается?

Дмитрий вместе с партнершей Анастасией Бойковой уступил своим главным соперникам.

Чемпионат России.

Пары. Итоговый результат

1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 244,85 балла

2. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 236,32

3. Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков — 227,97

Чемпионат России в Челябинске — на финишной прямой. Медали разыграли уже в третьем виде — парном катании. Чемпионами страны во второй раз в карьере стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Дуэт обыграл своих главных и самых принципиальных соперников — Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Бойкова и Козловский в последнее межсезонье перешли к тренеру Этери Тутберидзе, и тенденция предыдущих стартов подтвердилась — найти себя Александра и Дмитрий не смогли. Но и за пределами битвы лидеров было за чем следить. Причем речь даже не о борьбе за бронзу — главные сюжеты турнира скрывались во второй половине таблицы.

Рискованный переход не принес победы

Последние сезоны в российском парном катании сводились к противостоянию Александры Бойковой и Дмитрия Козловского с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Периодически к ним добавлялись Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, но после того как летом ветераны завершили карьеру, в этом виде спорта окончательно оформилось двоевластие. А вот кто из двух этих пар лучше и стабильнее в данный момент — вопрос был открытый. На международном уровне, казалось бы, успешнее Мишина и Галлямов. Однако внутри страны чаще побеждают Бойкова и Козловский. Драмы добавлял тот факт, что фигуристы раньше тренировались в одной команде и знакомы друг с другом с раннего детства. Мир фигурного катания — узкий. Разорвали эту связь Александра с Дмитрием, удивив в мае решением перейти к Этери Тутберидзе.

Парным катанием Тутберидзе увлеклась в 2021-м, когда начала сотрудничать с Тарасовой и Морозовым. Тот эксперимент признали удачным, все-таки к главному старту в жизни — Олимпиаде в Пекине — Этери подвела ребят как следует. К тому же постепенно у Этери Георгиевны сформировался целый «парный штаб». Во время короткой программы за прокатом Бойковой и Козловского следили сразу шесть специалистов. Так что своя логика в решении уйти от Тамары Москвиной именно в «Хрустальный» была. Другое дело, что на практике это пока не дает результата. Александра с Дмитрием хоть и побеждали на этапах «Гран-при», но уверенных прокатов показать не могли и виртуально проигрывали Мишиной и Галлямову, которые продолжили тренировки в Северной столице. Чемпионат страны в Челябинске подтвердил очевидное — на текущий момент Анастасия с Александром банально сильнее.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У Грицаенко развязались шнурки во время проката

Спасти Козловского с Бойковой могло разве что чудо и уникальный навык Тутберидзе — выводить фигуристов в лучшей форме именно в самый нужный момент. Однако не сыграл свою роль даже факт дня рождения Дмитрия. Праздник со слезами на глазах — он снова проиграл своему главному сопернику, который не стесняется радоваться неудачам конкурентов в соцсетях. Козловский, ранее известный по великой фразе «В очередь!», и Бойкова с ее цитатой в адрес Москвиной «Поздравляю с чемпионами мира» решили выбрать иную тактику публичного поведения и пришли обниматься к экс-тренеру и ее паре. Вроде бы даже искренне. А вот кого точно хотелось поддержать без всяких «но», так это Елизавету Осокину и Артема Грицаенко. Во время проката у пары, в теории претендовавшей даже на бронзу, случилось самое страшное, что может присниться фигуристу, — развязался шнурок.

Пришлось брать паузу, перешнуровываться, терять дыхание, контроль и, что важнее всего, баллы. Турнирная задача в этот момент была в том, чтобы хотя бы докатать — уже скорее для самих себя. Грицаенко с Осокиной справились, за что им честь и хвала. А бронзу завоевали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Претендентов на третью позицию было множество, но именно этот пермский дуэт смог показать лучшие прокаты в волнительный момент. Что касается смелого эксперимента Алены Косторной с переходом в парное катание, то можно сделать первые, пусть и пока весьма осторожные выводы. В плане спортивного результата все сдержанно. Для нового дуэта из двух вчерашних одиночников это недурно. Но вот для некогда лучшей фигуристки мира... В этом и была вся трагедия Косторной. Конечно, ей тяжело было перестроиться после победы в финале мировой серии «Гран-при» на места вне пьедестала на этапах пусть и обновленного, но Кубка России.

Алена Косторная и Георгий Куница. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Косторная отпустила ситуацию с судейством и начала работать вдолгую

Косторная сталкивалась с недопониманием со стороны федерации и судей. Последние давали Алене потенциал для роста, но пойти против логики и ставить новую пару рядом с ребятами, которые катаются вместе не один сезон, не могли. А Косторная ждала оценок на уровне своих прокатов в одиночном, в чем и сама неоднократно признавалась. Критической точкой стал этап в Омске — первый официальный старт для Георгия и Алены. Он стал крахом воздушных замков, которые фигуристка сама для себя построила. «Тогда я очень сильно расстроилась... Но после этого немного отпустила ситуацию, — рассказала Косторная после произвольной в Челябинске. — Поняла, что в этом сезоне пока что мои прокаты оцениваться так, как я бы того хотела, не будут. Как ты хочешь, вообще в жизни очень редко бывает, и в такие моменты все, что ты можешь сделать, так это работать».

Косторная приняла ситуацию и начала работать вдолгую. Например, решила вернуть короткую «Ангела», благодаря которой она и прославилась в одиночном. Первый прокат дуэт сорвал, но сама идея выглядит свежей и интересной. Хотя без критики не обошлось — особенно без сравнений с Косторной в ее былые годы. На эту критику ответил партнер и супруг Алены Куница. Он предлагает хейтерам вспомнить, где сейчас все те девочки, с которыми когда-то выступала Косторная в одиночном катании. И Анна Щербакова, и Александра Трусова уже вне игры. А вот Алена все еще выступает, путь и в новом для себя качестве.