Четыре чемпиона у мужчин, Трусова против Петросян. Объявлен состав на чемпионат России

Все победители и призеры прошлого турнира в предварительной заявке.

Федерация фигурного катания на коньках России 24 ноября опубликовала предварительный состав участников чемпионата России-2027. В него вошли Александра Трусова (Игнатова), Аделия Петросян, Петр Гуменник и другие лидеры отечественного фигурного катания.

В предварительную заявку вошли 90 фигуристов: по 18 одиночников и одиночниц, 12 спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов. Среди них все призеры предыдущего первенства.

Трусова заберет золото?

Главной интригой женского турнира станет противостояние Трусовой и Петросян. Серебряный призер Олимпиады-2022 успешно вернулась на международную арену после рождения ребенка. В сезоне-2026/27 Александра завоевала две серебряные медали на этапах Гран-при (в Китае и США) и отобралась в финал соревнований.

Аделия в Америке заняла только шестое место. При этом она выиграла три последних чемпионата страны и в Челябинске поборется за четвертый титул подряд. В числе ее соперниц — призеры прошлогоднего турнира Алиса Двоеглазова и Мария Захарова, а также Алина Горбачева, Анна Фролова и Дина Хуснутдинова.

В предварительный список участниц не вошли Камила Валиева, Софья Муравьева, Дарья Садкова и София Дзепка.

Состав участниц: Злата Буря, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Александра Игнатова (Трусова), Арина Кудлай, Елизавета Куликова, Камилла Нелюбова, Агата Петрова, Аделия Петросян, Лидия Плескачева, Любовь Рубцова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Алиса Юрова, Вероника Яметова.

Евгений Семененко, Петр Гуменник, Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сразу четыре чемпиона разных годов

В мужском одиночном катании выступят победители пяти последних чемпионатов России. Петр Гуменник в декабре 2025 года впервые завоевал золото национального первенства. Теперь ему предстоит защищать титул в конкуренции с Владиславом Дикиджи, Евгением Семененко и Марком Кондратюком.

Серьезную конкуренцию опытным фигуристам способны составить Лев Лазарев, Арсений Федотов и Никита Сарновский. А вот Матвей Ветлугин, занявший четвертое место на предыдущем чемпионате страны, в предварительную заявку не попал.

Состав участников: Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Иван Конихин, Лев Лазарев, Глеб Лутфуллин, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Илья Неретин, Роман Савосин, Никита Сарновский, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Илья Строганов, Николай Угожаев, Арсений Федотов.

Продолжение противостояния Бойковой и Козловского с Мишиной и Галлямовым

В парном катании продолжится соперничество двух сильнейших российских дуэтов последних лет — Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

На предыдущем чемпионате России их разделили всего 0,66 балла. Ученики Этери Тутберидзе завоевали золото в третий раз в карьере.

В борьбу за медали постараются вмешаться бронзовые призеры прошлогоднего первенства Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Среди других претендентов на награды — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Таисия Щербинина и Артем Петров.

Состав участников: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Гейниш/Андрей Рудь, Анна Карпук/Илья Миронов, София Диана Касинс/Александр Брегей, Анна Ляшенко/Петр Алексеенко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Таисия Щербинина/Артем Петров.

Иван Букин и Александра Степанова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Степанова и Букин идут за очередным титулом

Александра Степанова и Иван Букин могут стать шестикратными чемпионами России. В предварительную заявку также вошли серебряные и бронзовые призеры предыдущего национального первенства — Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано.

Год назад Степанова и Букин опередили ближайших преследователей на 5,50 балла. В Челябинске на медали также будут претендовать Ирина Хавронина и Девид Нарижный, Анна Щербакова и Егор Гончаров, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Состав участников: Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Тютюнина/Матвей Грачев, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

Когда и где пройдет чемпионат России по фигурному катанию-2027

Чемпионат России примет Челябинск. Соревнования пройдут с 17 по 20 декабря 2026 года на ледовой арене «Трактор». Город примет национальное первенство в пятый раз. Ранее сильнейшие фигуристы страны соревновались здесь в сезонах-1992/93, 2016/17, 2020/21 и 2023/24.

Первыми на лед в Челябинске выйдут спортивные пары и мужчины. Одиночники определят лучших 18 декабря, женщины и пары — 19 декабря. Последний комплект наград разыграют танцевальные дуэты 20 декабря. В этот же день состоятся показательные выступления.