Фигурное катание
Чемпионат России
Статьи
Календарь Новости Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 23:00

«Все, ты ни за что не борешься». Тутберидзе ярко вернулась на внутренние старты

Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Софья Акатьева выслушивает наставления от Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Этери Георгиевна эмоционально комментировала выступление своих спортсменок.

В Омске проходит чемпионат России по фигурному катанию. 20 декабря состоялась короткая программа у женщин, а на лед вышло несколько воспитанниц Этери Тутберидзе. Это первое присутствие тренера на внутрироссийских соревнованиях в этом сезоне.

Аделия Петросян. Феноменальная Петросян: с отрывом выиграла короткую программу на ЧР. Золотой интриги у женщин, увы, нет

Ученица Тутберидзе уверенно лидирует

Лидерство после короткой программы уверенно заняла как раз воспитанница Тутберидзе. Аделия Петросян набрала 85,78 балла — у ближайшей преследовательницы Алины Горбачевой лишь 77,57. Спортсменка откаталась практически без ошибок, лишь немного запнувшись на дорожке шагов, о чем шутила с тренером после выступления.

Этери Георгиевна поинтересовалась, как Аделия могла забыть про элемент. Спортсменка ответила, что вообще собиралась исполнить крюк. «После колеса что ты вспомнила? То, что ты забыла дорожку, это, конечно... Мы кричали, подсказывали!» — отреагировала Тутберидзе.

Однако настроение у тренера было хорошим — Тутберидзе улыбалась и, вероятно, была довольна выступлением подопечной. Петросян тоже усмехнулась, отвечая на вопрос о забытом элементе.

Софья Акатьева выслушивает наставления от Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

С Садковой и Акатьевой Тутберидзе была намного строже

Этери Георгиевна с юмором отнеслась только к выступлению Петросян: после прокатов Дарьи Садковой и особенно Софьи Акатьевой она реагировала гораздо строже. Неудивительно — обе девушки допустили ошибки и расположились за пределами первой тройки. Садкова набрала 73,15 балла и осталась на пятой строчке, Акатьева получила 71,62 — восьмое место.

Особенно досталось Акатьевой — чемпионка России-2023 исполнила двойной тулуп вместо тройного в каскаде и оказалась вдали от борьбы за топ-3. Об этом Тутберидзе строго сообщила девушке прямо после выступления, хотя было видно, как Софья сама серьезно расстроилась. «Ты не устала, нормально ехала — ты не пошла. Что это, на четверной не пошла? Что? Ну что «не знаю»? Надо знать. Ну ты же понимаешь, что ты себя просто из борьбы тут же вынимаешь. Все, ты ни за что не борешься», — рецензировала Этери Георгиевна.

А вот Садкова вообще упала во время исполнения программы — врезалась в борт перед заходом на каскад. После выступления Дарья с трудом сдерживала улыбку, но ее быстро остудили слова тренеров. Недовольство Тутберидзе подхватил хореограф Даниил Глейхенгауз: «Даш, а без приключений никак?». Этери Георгиевна согласилась с ассистентом: «Ты прям старалась, искала».

Настроение Дарьи не испортилось и после объявления оценок: с трудом с улыбкой боролась и Тутберидзе, а фигуристка прокомментировала выступление с юмором. «Рада, что короткая позади. Часть напряжения ушла. Короткая — это стресс, ее нельзя выиграть, но можно проиграть. Свой прокат прокомментирую мемом: «Это фиаско, братан». Сергей Викторович сказал мне, чтобы я обвинила во всем бортик. Надо было заранее готовиться к тому, что арена будет меньше. Это моя ошибка», — приводит ее слова Sport24.

21 декабря пройдет произвольная программа, по итогам которой определятся призеры чемпионата России. Пока топ-3 формируют Аделия Петросян, Алина Горбачева и Анна Фролова.

Фигурное катание
Аделия Петросян
Дарья Садкова
Софья Акатьева
Этери Тутберидзе
Читайте также
Российских фигуристов и конькобежцев допустили до отбора к Олимпиаде-2026
Ключевая ставка сохраняется высокой. Ответы на главные вопросы
Путин объявил 2025-й год Годом защитника Отечества
Дюков, Митрофанов и Каманцев подвели итоги 2024 года в российском футболе
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2025: новости и материалы, расписание и результаты турнира
Чемпионат России: медали у женщин и мужчин. Онлайн-трансляция дня
Горбачева — о чемпионате России в Омске: «Арена красного цвета, а я люблю красный. Это дает эмоциональный заряд»
Короткая программа женщин на чемпионате России: результаты онлайн
Феноменальная Петросян: с отрывом выиграла короткую программу на ЧР. Золотой интриги у женщин, увы, нет
Чемпионат России: Петросян выиграла короткую программу, победа Мишиной и Галлямова, триумф Степановой и Букина. Онлайн-трансляция дня
Петросян стала лучшей в короткой программе на чемпионате России в Омске
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Феноменальная Петросян: с отрывом выиграла короткую программу на ЧР. Золотой интриги у женщин, увы, нет

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости