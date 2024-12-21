«Сделала тот самый массаж». Тутберидзе не сдержала слез после победы Петросян и рассказала секрет успеха

Тутберидзе не сдержала слез после победы Петросян на чемпионате России

Аделия вновь завоевала золото.

Аделия Петросян стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Омске. 17-летняя уроженка Москвы выигрывает его второй год подряд.

«Этери Георгиевна перед прокатом сделала кое-что новое»

После объявления результатов ведущие Первого канала Алексей Ягудин и Алина Загитова пообщались с триумфатором, а также ее тренерами — Даниилом Глейхенгаузом и Этери Тутберидзе, которая не смогла сдержать слез. На этой неделе она впервые в этом сезоне посетила соревнования.

Вначале Ягудин попросил поделиться эмоциями от победы. Петросян поблагодарила всех тренеров и сообщила, что Этери Георгиевна перед прокатом сделала «кое-что новое».

«Это была важная для меня победа. Думаю, как и для всех наших тренеров, я им безумно благодарна. Меня настраивали все, меня поддерживал каждый из них. Этери Георгиевна перед прокатом сделала кое-что новое. Надеюсь, это помогло тоже. Я безумно рада», — отметила Петросян.

Загитова, находившаяся по левую руку от победительницы, поинтересовалась у сидящей рядом Тутберидзе, что же такого нового она сделала.

«Помнишь, Алина, я перед прокатом тебе делала массаж? Вот это тот самый. Я сделала его Аделии», — загадочно ответила тренер.

«Вы теперь будете делать это каждый раз?!» — ворвалась в разговор Петросян.

Аделия также поделилась впечатлениями от самого проката.

«В физическом плане я проехала достаточно легко, практически не устала. Это радует. В функциональном плане после второго тулупа я чуть-чуть расслабилась. Рада, что больше ничего не уронила после этого».

Затем микрофон перешел к Глейхенгаузу, который рассказал, что предчувствовал успех Петросян.

«Мы много и долго шли к этому прокату, поэтому очень хотелось показать чистое катание. Я немножко чувствовал, что так и должно произойти, но не хотелось об этом говорить раньше времени. Все сложилось так, как сложилось. И это было здорово», — подчеркнул Даниил.

Этери Георгиевна добавила: «Мне бы очень хотелось, чтобы в нашей стране с ультра-си побеждали, потому что это намного сложнее, чем просто выйти и красиво покататься. Уж простите».

Также не обошлось без обсуждения темы допуска российских фигуристов к отбору на Олимпиаду-2026 в Италии.

«Я пока воздержусь. Нам еще очень много надо осмыслить и обдумать, потому что все-таки Олимпиада. Дай бог, доедут сильнейшие. С хорошим здоровьем. Федерация фигурного катания никогда не ошибается, отправит сильнейшего спортсмена в тот момент, когда будут Олимпийские игры», — сказала Петросян.

«Давайте мы сначала поедем, добьемся, а потом скажем», — заключила Тутберидзе.

Этери Тутберидзе, Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз, Сергей Дудаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как выступила Петросян

Фигуристка прыгнула тройной аксель, каскад четверной тулуп — двойной тулуп, сольный четверной тулуп, тройной риттбергер, комбинацию тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель, каскад тройной флип — тройной тулуп, сольный тройной флип.

Петросян получила за прокат 177,14 балла (100,47 — за технику) — это ее личный рекорд. По итогам двух программ Аделия набрала 262,92 балла. Еще одна ученица Тутберидзе Дарья Садкова завоевала серебряную медаль чемпионата (234,69), бронза досталась Алине Горбачевой (223,92).