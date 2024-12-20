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Сегодня, 18:15

Феноменальная Петросян: с отрывом выиграла короткую программу на ЧР. Золотой интриги у женщин, увы, нет

Петросян выиграла короткую программу на чемпионате России-2025
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
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Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Аделия почти наверняка защитит свой титул в Омске.

Чемпионат России-2025
Женщины. Короткая программа
1. Аделия Петросян — 85,78
2. Алина Горбачева — 77,57
3. Анна Фролова — 75,01
Танцы. Итог
1. Александра Степанова / Иван Букин — 215,96
2. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин — 209,01
3. Ирина Хавронина / Девид Нарижный — 208,56
Пары. Итог
1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 239,40
2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 216,37
3. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук — 214,15

Пятничная программа чемпионата России в Омске оказалась насыщенной: в танцах на льду и у спортивных пар определились медалисты, а самым интригующим событием дня стала короткая программа у женщин.

Софья Муравьева, Аделия Петросян и&nbsp;Софья Акатьева. Чемпионат России: Петросян выиграла короткую программу, победа Мишиной и Галлямова, триумф Степановой и Букина. Онлайн-трансляция дня

Петросян — вне конкуренции

Старт женских соревнований привлекал к себе больше всего зрительского внимания, но в реальную схватку за первое место даже в отдельном виде программы мало кто верил. Аделия Петросян проводит фантастический сезон, с отрывом побеждая на каждом этапе Гран-при России. После триумфа на московском этапе подопечная Этери Тутберидзе даже призналась, что утратила счет победам.

В Омск 17-летняя спортсменка прилетела защищать титул чемпионки России и пока не имеет серьезной конкуренции. В отличие от прошлого года, когда отрыв от финишировавшей второй Софьи Муравьевой оказался не очень большим.

Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Петросян вышла на лед в конце второй разминки и сразу же уверенно захватила лидерство. Достаточно сказать, что до нее в таблице лидировала Анна Фролова, набравшая 75,01 балла, а Петросян перекрыла этот результат больше чем на десятку — 85,78. Аделия безупречно откатала свою программу, чисто исполнив тройной аксель, а также тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп. При этом Петросян во время проката сбилась при выполнении дорожки, на что ей сразу же после выхода со льда указала Тутберидзе.

Александр Галлямов и&nbsp;Анастасия Мишина. ДАААААААААА! Наших спортсменов начали допускать к зимней Олимпиаде

«В техническом плане я довольна, но немного сбилась на дорожке. Надеюсь, все подумали, что это новый элемент, — пошутила после выхода на первое место Петросян в интервью Первому каналу. — Мне сказали, что у меня наступила ранняя амнезия. Вопрос задали: «Неужели это оно?» Надеюсь, нет. Я перед прокатом настраивалась, что пойду чуть раньше и смогу нежнее и красивее проехать дорожку. Так думала, что забыла! Пришлось дальше быстренько сориентироваться и делать то, что было поставлено».

В финальной разминке отличный прокат получился у Алины Горбачевой, которая вырвалась на второе место с 77,57 балла. Хотя отставание от Петросян все еще остается огромным. Теоретически конкуренцию лидеру могла составить другая представительница группы Этери Тутберидзе Софья Акатьева, однако она после травмы все еще далека от идеальной формы. Тутберидзе была явно недовольна прокатом фигуристки и прямо у борта отчитала ее: «Почему ты не пошла? Что «не знаю»? Надо знать! Ты же понимаешь, что из борьбы себя вынимаешь. Все, ты ни за что не борешься». В итоге Акатьева закончила короткую программу восьмой.

Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Степанова/Букин и Мишина/Галлямов — вновь чемпионы России

В танцах на льду после ритм-танца лидировали Александра Степанова и Иван Букин. Они же сохранили первое место и после произвольного танца, став четырехкратными чемпионами России (ранее они выигрывали турниры 2021, 2022 и 2024 годов). В борьбе за серебро Елизавета Худайбердиева и Егор Базин незначительно опередили пару Ирина Хавронина — Девид Нарижны, которые после ритм-танца шли вторыми.

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У спортивных пар интриги не получилось: петербургская пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов создала задел еще после короткой программы, а после произвольной увеличила отрыв от преследователей и взяла третье золото ЧР. В битве за серебро произошла похожая ситуация на ту, что была в танцах на льду: после короткой программы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский шли третьими, но в итоговой таблице они поменялись местами с Натальей Хабибуллиной и Ильей Княжуком.

Произвольная программа у женщин стартует в субботу в 11.45. Сразу после нее медали разыграют мужчины.

Фигурное катание
Аделия Петросян
Александра Степанова/ Иван Букин
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
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