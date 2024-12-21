Фигурное катание
Чемпионат России
Статьи
Календарь Новости Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 15:00

Эра четверных в женской одиночке возвращается. Петросян — двукратная чемпионка России

Петросян стала двукратной чемпионкой России
Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Развязка соревнований женщин на супертурнире в Омске.

Чемпионат России. Женщины. Итог
1. Аделия Петросян — 262,92
2. Дарья Садкова — 234,69
3. Алина Горбачева — 223,92

На чемпионате России в Омске разыграли медали девушки. Первой ожидаемо стала Аделия Петросян, на втором осталась Алина Горбачева, а третье место со вчерашнего дня поменялось — Дарья Садкова с чистым прокатом обошла конкуренток.

Садкова заставила Анну Щербакову признаваться в любви

Софья Акатьева после вчерашней фразы тренера: «Ты больше ни на что не претендуешь» решила не рисковать и исполнила тройной тулуп, несмотря на заявленный квад. А вот Дарья Садкова — первая, кто рискнула исполнить аж два четверных. Да так, что заставила олимпийскую чемпионку Анну Щербакову признаваться в любви: «Даша, я тебя люблю просто!», — сказала Анна в эфире Первого канала. Аделия Петросян после идеального проката бежала к тренеру и расплакалась на плече у Тутберидзе, трибуны аплодировали двукратной чемпионке России стоя и кричали: «Браво!»

Алина Горбачева, Аделия Петросян, Анна Фролова. Чемпионат России: медали у женщин и мужчин. Онлайн-трансляция дня

После вчерашней новости о допуске россиян к квалификационному турниру на Олимпийские игры, судить стали строже. У многих девушек техническая бригада отмечала недокруты, которые раньше не были так заметны. Возможно, женское одиночное катание снова возвращается к уровню ТЩК. Осталось лишь Софье Акатьевой восстановить ультра-си, и тогда весь пьедестал вновь займут ученицы Этери Тутберидзе.

«Мне бы очень хотелось, чтобы в нашей стране ультра-си побеждали, потому что это, конечно, сложнее, чем просто выйти и красиво покататься», — отметила Тутберидзе после завершения прокатов в эфире Первого канала.

Вероника Яметова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На холодной арене все равно тепло

И все-таки хорошее впечатление оставила добрая атмосфера на арене, девушки очень тепло приветствовали друг друга в Грин-руме после прокатов, обнимались, шутили и оживленно обсуждали каждый прокат. Кажется, что стереотип о том, что в спорте не может быть подруг, растворяется. С трибун за прокатами девушек наблюдали танцоры Ирина Хавронина и Даниил Горелкин, поддерживали спортсменок и аплодировали каждой. Фанаты вручали каждой спортсменке в кисс-энд-край новогодний колпак, поднимая настроение и создавая новогоднюю атмосферу.

— Рада, что преодолела еще один чемпионата России — уже четвертый для меня. Рада, что откатала две программы. Сделала это не так чисто, как хотелось бы, но я довольна своим выступлением, — отметила фигуристка Вероника Яметова. — Раньше я не выступала на таких огромных аренах. Было немного волнительно на короткой программе, но в произвольной я уже выходила с меньшим уровнем волнения.

Фигурное катание
Аделия Петросян
Алина Горбачева
Дарья Садкова
Читайте также
Российские фигуристы и конькобежцы получили право участия в отборе на Олимпиаду-2026
В ФРГ подтвердили гибель пяти человек при ЧП в Магдебурге
Власти Татарстана сообщили о восьми прилетах беспилотников в Казани
Футболист Карапузов женился на балерине Дьячковой
Красно-белые берут «брата Абаскаля», он покупал Аршавина в «Арсенал», а теперь должен уберечь Угальде от ухода в «Челси»
ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики ВПК Украины
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Все, ты ни за что не борешься». Тутберидзе ярко вернулась на внутренние старты

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости