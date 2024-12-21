Развязка соревнований женщин на супертурнире в Омске.

Чемпионат России. Женщины. Итог

1. Аделия Петросян — 262,92

2. Дарья Садкова — 234,69

3. Алина Горбачева — 223,92

На чемпионате России в Омске разыграли медали девушки. Первой ожидаемо стала Аделия Петросян, на втором осталась Алина Горбачева, а третье место со вчерашнего дня поменялось — Дарья Садкова с чистым прокатом обошла конкуренток.

Садкова заставила Анну Щербакову признаваться в любви

Софья Акатьева после вчерашней фразы тренера: «Ты больше ни на что не претендуешь» решила не рисковать и исполнила тройной тулуп, несмотря на заявленный квад. А вот Дарья Садкова — первая, кто рискнула исполнить аж два четверных. Да так, что заставила олимпийскую чемпионку Анну Щербакову признаваться в любви: «Даша, я тебя люблю просто!», — сказала Анна в эфире Первого канала. Аделия Петросян после идеального проката бежала к тренеру и расплакалась на плече у Тутберидзе, трибуны аплодировали двукратной чемпионке России стоя и кричали: «Браво!»

После вчерашней новости о допуске россиян к квалификационному турниру на Олимпийские игры, судить стали строже. У многих девушек техническая бригада отмечала недокруты, которые раньше не были так заметны. Возможно, женское одиночное катание снова возвращается к уровню ТЩК. Осталось лишь Софье Акатьевой восстановить ультра-си, и тогда весь пьедестал вновь займут ученицы Этери Тутберидзе.

«Мне бы очень хотелось, чтобы в нашей стране ультра-си побеждали, потому что это, конечно, сложнее, чем просто выйти и красиво покататься», — отметила Тутберидзе после завершения прокатов в эфире Первого канала.

Вероника Яметова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На холодной арене все равно тепло

И все-таки хорошее впечатление оставила добрая атмосфера на арене, девушки очень тепло приветствовали друг друга в Грин-руме после прокатов, обнимались, шутили и оживленно обсуждали каждый прокат. Кажется, что стереотип о том, что в спорте не может быть подруг, растворяется. С трибун за прокатами девушек наблюдали танцоры Ирина Хавронина и Даниил Горелкин, поддерживали спортсменок и аплодировали каждой. Фанаты вручали каждой спортсменке в кисс-энд-край новогодний колпак, поднимая настроение и создавая новогоднюю атмосферу.

— Рада, что преодолела еще один чемпионата России — уже четвертый для меня. Рада, что откатала две программы. Сделала это не так чисто, как хотелось бы, но я довольна своим выступлением, — отметила фигуристка Вероника Яметова. — Раньше я не выступала на таких огромных аренах. Было немного волнительно на короткой программе, но в произвольной я уже выходила с меньшим уровнем волнения.