Сибирский градусник. В Омске измерят температуру фигурного катания в России

Остается ли главный турнир сезона в нашей стране сильнейшим в мире?

С 18 по 22 декабря в Омске пройдет главный старт сезона в российском фигурном катании. И пускай наши спортсмены уже третий год находятся в условиях изоляции от международных турниров, многие называют чемпионат России самым сильным в мире. Попытаемся разобраться, так ли это на самом деле, чем будут удивлять отечественные фигуристы и какие звезды российского спорта приедут на «G-Drive Арену».

У мужчин — шесть претендентов на пьедестал

В одиночном разряде мы увидим выступления 18 девушек и 18 мужчин. Следить за соревнованием парней точно будет интересно, ведь три фигуриста в этом сезоне стали обладателями гроссмейстерского результата в 300 баллов. Их получили Владислав Дикиджи, Евгений Семененко и Григорий Федоров. Эти одиночники в первую очередь претендуют на лидерство чемпионата, но не стоит списывать со счетов и Марка Кондратюка с его пятиквадкой, и новичка Николая Угожаева, способного обойти фаворитов, и Петра Гуменника с результатом в 298.99 балла на международном турнире «Кубок Содружества» в Минске.

Девушки сейчас не радуют многочисленными четверными прыжками, как раньше. Элементы ультра-си на соревнованиях в этом сезоне показывали Аделия Петросян, Дарья Садкова и Алина Горбачева, но всегда с помарками. Были попытки четверного тулупа у Софьи Акатьевой, но, по словам тренера, ей не хватает соревновательного опыта после пропущенного сезона: «Мы занимаемся стабильностью четверного тулупа, потому что в любом случае он еще не был настолько стабильным, чтобы сто процентов ждать выезда на соревнованиях. Сейчас работаем именно над его стабильностью, накатываем программы. Главное, чтобы Соне хватало сил на вторую половину», — комментирует Даниил Глейхенгауз. Отсутствие четверных прыжков не мешает Анне Фроловой претендовать на пьедестал, 19-летняя фигуристка берет своим «женским зрелым» катанием, на этапе в Магнитогорске она набрала рекордные для себя 226.33 балла и все четвертые уровни за вращения и дорожки шагов.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Танцы на льду интригуют

Танцы в этом сезоне — самая интригующая дисциплина фигурного катания, сразу четыре дуэта будут биться за лидерство на сибирском льду: трехкратные и действующие чемпионы страны Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, новоиспеченный, но очень перспективный дуэт Василиса Кагановская/Максим Некрасов, сумевшие обойти Худайбердиеву/Базина на этапе в Санкт-Петербурге в ритм-танце, и Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.

В парном катании представлены лишь восемь дуэтов, и далеко не все из них показали хорошие результаты в первой половине сезона. За лидерство уже традиционно будут бороться старые соперники, двукратные чемпионы России: Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. При чистых прокатах обеих пар схватка обещает быть яркой и напряженной.

Кого еще ждать в Омске

На этапы «Гран-при России» комментировать соревнования приезжали Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгения Медведева и другие звездные спортсмены, но на главном старте сезона компанию Александру Гришину составит заслуженный тренер Татьяна Тарасова с острыми высказываниями в отношении спортсменов. На церемонии открытия должна выступить Елизавета Туктамышева, об этом спортсменка заявила в шоу «Каток»: «На чемпионат России поеду, участвовать не буду, на открытии буду выступать, это считается?»

У бортика спортсменов будут поддерживать их тренеры, впервые за российский сезон на внутренних соревнованиях ждут Этери Тутберидзе. «Она находится на катке, на тренировках и на международных соревнованиях с Никой Эгадзе. Она будет на чемпионате России» — рассказал Даниил Глейхенгауз. Но не только наставники будут ждать спортсменов за бортиком, Александра Трусова (Игнатова) ездила с супругом Макаром Игнатовым на этапы серии «Гран-при России», «русская ракета» может появиться и на чемпионате страны.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Расписание чемпионата России

19 декабря, четверг

10:00 Танцы. Ритм-танец

13:00 Пары. Короткая программа

15:25 Мужчины. Короткая программа

20 декабря, пятница

10:15 Танцы. Произвольный танец

13:35 Пары. Произвольная программа

15:25 Женщины. Короткая программа

21 декабря, суббота

11:45 Женщины. Произвольная программа

14:55 Мужчины. Произвольная программа

22 декабря

10:00 Показательные выступления

Время — московское

Предварительный состав участников

Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Екатерина Анисимова, Яна Битюшкова, Софья Важнова, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.



Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Иван Попов, Даниил Постарнаков, Егор Рухин, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Михаил Терновский, Николай Угожаев, Григорий Федоров.



Пары: Дарья Андреева/Александр Акимов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.



Танцы: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Тютюнина/Матвей Грачев, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.