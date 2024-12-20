Тутберидзе далека от полного пьедестала. На чемпионате России у женщин неожиданные интриги

Расклады в соревнованиях женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

Долгое время женское одиночное катание в России считалось недосягаемым олимпом для остальных видов, а интерес к любой девушке-фигуристке был кратно выше, чем к танцорам или парникам.

Времена изменились. Кризис взрослого женского катания налицо, и на таком фоне смотреть соревнования стало даже в каком-то смысле интереснее. Появилось противостояние прыжков и хореографии, юности и зрелости (хотя ее представляет не недавняя именинница Туктамышева, а 20-летние Фролова и Синицына).

Золото почти разыграно?

В отличие от мужских соревнований, здесь есть очевидный фаворит. Помешать Аделии Петросян выиграть может разве что завал нескольких прыжков (причем должна не получиться и короткая, и произвольная), либо нечто из ряда вон выходящее вроде положительной допинг-пробы Камилы Валиевой на предолимпийском чемпионате России.

Но у нее есть достойные соперницы, которые караулят ошибки и одновременно разыгрывают остальные медали. Почти для всех из них они могут стать первыми. И постановок необычных у женщин в этом году тоже хватает.

Претендентками на второе место являются Алина Горбачева и Анна Фролова. Это подтверждается их результатами по сезону. За Анну говорит хорошая репутация и судейское поощрение зрелого катания, но она недотягивает по сложности. Даже в короткой программе она прыгает каскад первым, а не последним, что приносило бы надбавку примерно в балл. По математическим раскладам между Фроловой и Горбачевой и вовсе должно оказаться 0,15 балла.

Софья Акатьева. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Акатьева и Муравьева пока идут вне сборной

Что мы имеем в виду? «СЭ» посчитал результаты, исходя из итогов двух этапов «Гран-при», и расставил фигуристок по среднему баллу. Классификация перед главным турниром года удивляет. Чемпионка России-2023 Акатьева — вне сборной на седьмом месте. Лидер школы Плющенко Муравьева — и вовсе на девятом. Первая Софья идет на слишком сложный контент — ослабила бы его, поднялась бы на одно место точно (а оно дает право на попадание в основную сборную). У второй Софьи скорее более фундаментальные проблемы с подготовкой и психологией, и пока неясно, может ли прима «Ангелов Плющенко» преодолеть, по выражению, Яны Рудковской, сложный период всего за месяц с последнего турнира.

В виртуальной борьбе за четвертое место, как и серебро, все решают сотые. Будь мы американцами, это тоже была бы борьба за медаль — оловянную. Но мысль настолько крамольна, что хочется прогнать ее из ума и русской души подальше.

Расстановка участниц чемпионата России по среднему арифметическому баллу в серии «Гран-при»

1. Аделия Петросян — 246,56

2. Анна Фролова — 222,62

3. Алина Горбачева — 222,47

4. Дарья Садкова — 217,78

5. Вероника Яметова — 217,12

6. Ксения Гущина — 208,29

7. Софья Акатьева — 206,15

8. Софья Важнова — 205,46

9. Софья Муравьева — 203,17

10. Елизавета Куликова — 194,44

11. Ксения Синицына — 192,73

12. Мария Агаева — 191,58

13. Камилла Нелюбова — 189,98

14. Софья Чаплыгина — 182,48

15. Екатерина Анисимова — 180,33

16. Людмила Фурсова — 177,44

17. Дарья Третьякова — 172,81

18. Яна Битюшкова — 169,45

Аделия Петросян. Фото Федор Успенский, «СЭ»

С прицелом на Пекин и Милан

Разумеется, баллы на разных этапах «Гран-при» и чемпионате России, где все соревнуются вместе, — это разные категории. Судьи на чемпионате России как апогее национального сезона обычно вытаскивают все «грибы» и осыпают ими фигуристов, то есть баллы у фаворитов должны вырасти. С другой стороны, напряжение и строгость судейской бригады — переменные непредсказуемые. Будет интересно, совпадет ли хоть где-то статистика с реальностью.

Ну и не забываем про разговоры о допуске российских спортсменов на миланскую Олимпиаду. Пока это разговоры, но квалификационный турнир назначен на сентябрь 2025-го в Пекине, и до этого момента чемпионатов России уже не будет. Так что столбить место лидера Аделии надо уже здесь. А другим — шатать.

Список участниц турнира среди женщин (в порядке выступления в короткой программе)

1. Дарья Третьякова

2. Софья Важнова

3. Софья Муравьева

4. Анна Фролова

5. Ксения Гущина

6. Софья Чаплыгина

7. Дарья Садкова

8. Ксения Синицына

9. Людмила Фурсова

10. Екатерина Анисимова

11. Аделия Петросян

12. Елизавета Куликова

13. Камилла Нелюбова

14. Алина Горбачева

15. Софья Акатьева

16. Вероника Яметова

17. Мария Агаева

18. Яна Битюшкова

Расписание женщин на чемпионате России

20 декабря, пятница. 15.25 — короткая программа

21 декабря, суббота. 11.45 — произвольная программа

22 декабря, воскресенье. 10.30 — показательные выступления