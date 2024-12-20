Фигурное катание
Чемпионат России
Статьи
Календарь Новости Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 08:00

Тутберидзе далека от полного пьедестала. На чемпионате России у женщин неожиданные интриги

Названы фавориты чемпионата России среди фигуристок-одиночниц
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алина Горбачева, Аделия Петросян, Анна Фролова.
Расклады в соревнованиях женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

Долгое время женское одиночное катание в России считалось недосягаемым олимпом для остальных видов, а интерес к любой девушке-фигуристке был кратно выше, чем к танцорам или парникам.

Времена изменились. Кризис взрослого женского катания налицо, и на таком фоне смотреть соревнования стало даже в каком-то смысле интереснее. Появилось противостояние прыжков и хореографии, юности и зрелости (хотя ее представляет не недавняя именинница Туктамышева, а 20-летние Фролова и Синицына).

Евгений Семененко, Аделия Петросян, Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. Чемпионат России по фигурному катанию 2025: основная информация

Золото почти разыграно?

В отличие от мужских соревнований, здесь есть очевидный фаворит. Помешать Аделии Петросян выиграть может разве что завал нескольких прыжков (причем должна не получиться и короткая, и произвольная), либо нечто из ряда вон выходящее вроде положительной допинг-пробы Камилы Валиевой на предолимпийском чемпионате России.

Но у нее есть достойные соперницы, которые караулят ошибки и одновременно разыгрывают остальные медали. Почти для всех из них они могут стать первыми. И постановок необычных у женщин в этом году тоже хватает.

Претендентками на второе место являются Алина Горбачева и Анна Фролова. Это подтверждается их результатами по сезону. За Анну говорит хорошая репутация и судейское поощрение зрелого катания, но она недотягивает по сложности. Даже в короткой программе она прыгает каскад первым, а не последним, что приносило бы надбавку примерно в балл. По математическим раскладам между Фроловой и Горбачевой и вовсе должно оказаться 0,15 балла.

Фигуристка Софья Акатьева. Москва. Центр фигурного катания Этери Тутберидзе.
Софья Акатьева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Акатьева и Муравьева пока идут вне сборной

Что мы имеем в виду? «СЭ» посчитал результаты, исходя из итогов двух этапов «Гран-при», и расставил фигуристок по среднему баллу. Классификация перед главным турниром года удивляет. Чемпионка России-2023 Акатьева — вне сборной на седьмом месте. Лидер школы Плющенко Муравьева — и вовсе на девятом. Первая Софья идет на слишком сложный контент — ослабила бы его, поднялась бы на одно место точно (а оно дает право на попадание в основную сборную). У второй Софьи скорее более фундаментальные проблемы с подготовкой и психологией, и пока неясно, может ли прима «Ангелов Плющенко» преодолеть, по выражению, Яны Рудковской, сложный период всего за месяц с последнего турнира.

В виртуальной борьбе за четвертое место, как и серебро, все решают сотые. Будь мы американцами, это тоже была бы борьба за медаль — оловянную. Но мысль настолько крамольна, что хочется прогнать ее из ума и русской души подальше.

Александра Степанова и&nbsp;Иван Букин. Сибирский градусник. В Омске измерят температуру фигурного катания в России

Расстановка участниц чемпионата России по среднему арифметическому баллу в серии «Гран-при»
1. Аделия Петросян — 246,56
2. Анна Фролова — 222,62
3. Алина Горбачева — 222,47
4. Дарья Садкова — 217,78
5. Вероника Яметова — 217,12
6. Ксения Гущина — 208,29
7. Софья Акатьева — 206,15
8. Софья Важнова — 205,46
9. Софья Муравьева — 203,17
10. Елизавета Куликова — 194,44
11. Ксения Синицына — 192,73
12. Мария Агаева — 191,58
13. Камилла Нелюбова — 189,98
14. Софья Чаплыгина — 182,48
15. Екатерина Анисимова — 180,33
16. Людмила Фурсова — 177,44
17. Дарья Третьякова — 172,81
18. Яна Битюшкова — 169,45

Фигуристка Аделия Петросян. «Золотой конек Москвы» Произвольная программа. Женщины.
Аделия Петросян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

С прицелом на Пекин и Милан

Разумеется, баллы на разных этапах «Гран-при» и чемпионате России, где все соревнуются вместе, — это разные категории. Судьи на чемпионате России как апогее национального сезона обычно вытаскивают все «грибы» и осыпают ими фигуристов, то есть баллы у фаворитов должны вырасти. С другой стороны, напряжение и строгость судейской бригады — переменные непредсказуемые. Будет интересно, совпадет ли хоть где-то статистика с реальностью.

Ну и не забываем про разговоры о допуске российских спортсменов на миланскую Олимпиаду. Пока это разговоры, но квалификационный турнир назначен на сентябрь 2025-го в Пекине, и до этого момента чемпионатов России уже не будет. Так что столбить место лидера Аделии надо уже здесь. А другим — шатать.

Евгений Семененко, Владислав Дикиджи и&nbsp;Марк Кондратюк. На кого федерация делает ставку среди российских фигуристов? Расклады перед чемпионатом России

Список участниц турнира среди женщин (в порядке выступления в короткой программе)
1. Дарья Третьякова
2. Софья Важнова
3. Софья Муравьева
4. Анна Фролова
5. Ксения Гущина
6. Софья Чаплыгина
7. Дарья Садкова
8. Ксения Синицына
9. Людмила Фурсова
10. Екатерина Анисимова
11. Аделия Петросян
12. Елизавета Куликова
13. Камилла Нелюбова
14. Алина Горбачева
15. Софья Акатьева
16. Вероника Яметова
17. Мария Агаева
18. Яна Битюшкова

Расписание женщин на чемпионате России
20 декабря, пятница. 15.25 — короткая программа
21 декабря, суббота. 11.45 — произвольная программа
22 декабря, воскресенье. 10.30 — показательные выступления

Фигурное катание
Софья Акатьева
Софья Муравьева
Читайте также
С обманутой мошенниками пенсионеркой связалась прокуратура после ее вопроса Путину
Красно-белые берут «брата Абаскаля», он покупал Аршавина в «Арсенал», а теперь должен уберечь Угальде от ухода в «Челси»
Путин посчитал серьезной ПВО, установленную Западом в Киеве
Блогер Влад Бумага задал вопрос Президенту РФ Владимиру Путину о замедлении YouTube
«Мне нравится увиденное в России». Интервью агента американского фигуриста Малинина
Врач предупредила о рисках урчания в животе
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2025: новости и материалы, расписание и результаты турнира
Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований и трансляция 20 декабря
Столкновение на разминке, фаворит чуть не проспал тренировку. Что подарил первый день ЧР по фигурному катанию в Омске?
Чемпионат России: старт женщин, медали в танцах и парах. Онлайн-трансляция дня
Агент Ильи Малинина оценил уровень чемпионата России в Омске
Ягудин — о выборе Омска для проведения ЧР: «Еще есть «Фетисов Арена» и Хабаровск»
Чемпион России — мимо тройки лидеров, а ученики Тутберидзе уступили дебютантам сезона
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Столкновение на разминке, фаворит чуть не проспал тренировку. Что подарил первый день ЧР по фигурному катанию в Омске?

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости