Олимпийская чемпионка — о турнире в Омске.

Известная российская фигуристка Аделина Сотникова приехала в Омск на чемпионат России в тренерском штабе Камиллы Нелюбовой. После окончания женских произвольных программ олимпийская чемпионка-2014 в интервью «СЭ» поделилась мнением о допуске наших фигуристов на Игры-2026, прокомментировала итоги соревнований, а также рассказала о своем тренерском опыте.

Пока не могу назвать себя сильным тренером

— Что скажете об антураже чемпионата России в Омске?

— Арена в Омске нереально крутая! Нахожусь здесь впервые. Лед, если сравнивать с хоккеем, отличается по температуре и текстуре. Многие фигуристы говорили в первый день: «Как же мы будем прыгать? Как кататься?!» Но, как понимаю, к соревнованиям все исправили, лед был хорошим. Судя по прокатам, всем все понравилось. Все мировые соревнования проходят на огромных аренах. И мы не отстаем! Спасибо большое нашей Федерации, что предоставила спортсменам возможность выступить на шикарной большой арене, где присутствуют много зрителей. Много болельщиков приехали поддержать спортсменов из других городов.

— Оцените выступление Камиллы Нелюбовой, которой вы помогали в подготовке к чемпионату России. Можете сравнить тренерское волнение и волнение фигуриста, которое было у вас, когда выступали сами?

— Это разные эмоции и ощущения. Когда катаешься сам, волнуешься меньше, чем когда стоишь за бортиком. Потому что понимаешь большую ответственность как тренера, хоть я и тренер-консультант. Понимаешь, что чемпионат России — это серьезный старт. Надо показать результат здесь и сейчас. Половина сезона позади. Форма уже должна быть набрана настолько, что надо просто выходить и кататься. К сожалению, эмоции и волнение у многих спортсменов берут свое. Не всем удается показать идеальное катание. Но значит, надо сделать выводы, выходить на больше соревнований, накатывать программы, чтобы чувствовать себя как рыба в воде.

— Какие ощущения в роли тренера-консультанта? Понимаете, что тренировать — это ваше? Не все элитные спортсмены становятся сильными тренерами.

— Я пока не могу назвать себя сильным тренером, но как консультант, думаю, я хороша (улыбается).

— Развязка в женском одиночном катании на чемпионате России получилась горячей. Две сотые отделили третье место от четвертого. О чем говорит такая конкуренция?

— Каждая девушка борется за медаль. Они не просто так попали на чемпионат России, а теперь каждая хочет попасть на пьедестал. К сожалению, мест только три. У кого нервы стабильнее и проверены на прочность, тот и выигрывает.

Камилла Нелюбова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Некоторые инновации я в свои 28 лет не понимаю

— На таком уровне все решает умение справиться с нервами, а не подготовка?

— Ты можешь быть подготовлен на миллион процентов, но в каком-то моменте подкосит «нервик» внутри тебя, и ты катаешь программу не так, как хочется.

— Как с этим бороться? Дадите лайфхак, как контролировать нервы?

— Не знаю, не могу ничего сказать. У всех индивидуальные тело и душа. Не каждому подойдет то, что подошло мне.

— А что подошло вам?

— Не скажу (улыбается).

— Главная новость последних дней: ISU допустил российских фигуристов в нейтральном статусе к квалификации на Олимпиаду-2026. Это прорыв для индустрии?

— Конечно. Наконец-то мы дождались этого момента!

— Можно назвать Олимпиаду-2014, когда вы выиграли золотую медаль, главным моментом вашей карьеры?

— Да. Спортсмен ради этого и живет, чтобы дойти до главного старта своей жизни — и еще там собраться и показать хорошие прокаты.

— Когда вы выступали, вас называли вундеркиндом. Какие характеристики приходят в голову, когда видите, как нынешнее поколение фигуристок задает тренд на усложнение программ?

— Мы не стоим на месте. Человечество растет, меняется, узнает что-то новое. И не только в фигурном катании, но и во всех сферах. Сейчас столько инноваций вошло в нашу жизнь, некоторые даже я в свои 28 лет не понимаю. Фигурное катание также не стоит на месте. Илья Малинин это показал. Он выполняет пятерной прыжок, четверной — и это кажется космическим и невозможным! Не удивлюсь, если через пару лет будут инновации в фигурном катании, и я буду просто в шоке от того, что люди вытворяют на льду.