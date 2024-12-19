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Сегодня, 20:30

«Мне нравится увиденное в России». Интервью агента американского фигуриста Малинина

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Софья Щудрина
Корреспондент
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Фигурист Евгений Плющенко и агент Ари Закарян.
Ари Закарян (справа) и Евгений Плющенко.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Агент и экс-фигурист Ари Закарян — о турнире в Омске.

Известный агент и идейный вдохновитель премии «Оскар» в фигурном катании прибыл на чемпионат России в Омске. Сейчас Закарян работает с самым выдающимся фигуристом мира — Ильей Малининым — и все еще сокрушается из-за семи недокрутов на финале «Гран-при». Одновременно думая, как монетизировать даже этот курьезный случай и как найти новых спонсоров. А также как превратить фигурное катание, которое так популярно в России, из закостенелого вида спорта в шоу с вовлечением зрителя. И в его идеях есть рациональное зерно.

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Важно, чтобы зритель был готов перед соревнованиями

— Ари, как вам чемпионат России в Омске? Вы на многих мероприятиях бываете, интересно послушать вашу оценку.

— Честно говоря, мне увиденное нравится. Федерации фигурного катания России повезло, что у нее есть два человека, профессионалы своего дела — Коган и Сихарулидзе. Я знаю, что они очень переживают за спорт и за фигурное катание. Я с ними хорошо общаюсь, знаю лично и вижу, как они работают 24/7 и придумывают всевозможные пути улучшения этого вида спорта с точки зрения маркетинга. И сильно приветствую это и считаю позитивным моментом.

— Верите в то, что нас допустят?

— Точно не смогу ответить, потому что от меня это никак не зависит, а я не могу говорить то, чего не знаю. Но мне нравится, как устроены сейчас соревнования в России в мелочах. Например, как представляют спортсменов — я много говорю об этом на международке. Очень важно, чтобы зритель был готов перед соревнованиями и знал, на кого он смотрит. Должны быть не какие-то общие фразы о возрасте, месте рождения или тренерском штабе — это уже всем известно.

Сейчас профайлы для каждого спортсмена хорошо подготовлены. Мы живем в мире контента, когда у каждого человека есть смартфон и, сидя дома, можно получить всю необходимую информацию. Этот контент надо заполнять максимально структурно, чтобы он приносил пользу спорту. Например, очень важный момент — следует объявлять дизайнера каждого костюма, постановщика программы. Так мы открываем совершенно другие направления спорта.

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У зрителя должен быть QR-код, чтобы влиять на результат

— Давайте накидаем еще идей для развития фигурного катания. Нашивки спонсоров на костюмах — реально нужно?

— Вот я сейчас смотрю с тобой прокат и не знаю, куда их впихнуть, не будет ли это вульгарно или грязно... Не знаю, непонятно. Их уже разрешили, посмотрим, кто сделает первым и как это будет выглядеть. Это маленькая часть привлечения рекламодателей. Например, если мы будем объявлять хореографа из мира танцев со звездами или танцевальных шоу, то привлечем огромное количество людей и хореографов из другого мира. Сейчас стрит-танцы очень популярны.

Говоря о дизайнерах костюмов — сфера моды неисчерпаемая, для человека очень важно, как он одевается. Вчера я смотрел жеребьевку, она напомнила мне дефиле, и я почувствовал некий акцент на шоу. Это круто. У нас вид спорта, который отличается от всех других в мире. Столько фишек, которые можно добавить.

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— Например?

— Одна из моих главных идей: когда начинается сезон и спортсмен готовится к нему, то ставятся короткая, произвольная и показательная программы — в сумме три номера. Третья программа тоже должна быть полностью подготовлена. Сейчас проводится чемпионат по шоу-программам, но я бы хотел, чтобы этот момент был на каждом крупном турнире. На показательные заходят зрители, у них должен быть QR-код на входе, и каждый может проголосовать за лучший номер. Когда ты чувствуешь сопричастность, ты начинаешь следить за процессом, даже в туалет не пойдешь, потому что можешь пропустить участника. Технически устроить очень легко, программисты справятся быстро. Как маленькие дети играют на компьютере, взрослые тоже будут участвовать.

На чемпионате мира в Монреале была попытка опробовать систему — но сложно, нужно было ввести свои данные. Это надо делать более легко и эффективно, в один клик.

— В России идут в новые форматы — челленджи, чемпионаты по прыжкам, шоу-программам. Вы замечаете, что на международной арене хотят брать пример с российских идей?

— Об этом много говорят. Например, одним из моих предложений для ISU было создание аналога Матча всех звезд, как в хоккее. Мастер-шоу — конкурсы, самое лучшее вращение, самый высокий прыжок, лучшая дорожка шагов. Из этого можно сделать колоссальное шоу, которое будет интересным. Я бы с удовольствием спродюсировал такое, мы бы узнали, кто лучший в каждом элементе. Наш вид спорта имеет неограниченные возможности, в отличие от бега или плавания. У нас перед всеми есть огромное преимущество, но, к большому сожалению, оно не используется.

Фигурист Илья Малинин.
Илья Малинин.
Фото Global Look Press

Судейство Малинина значит — прогресс, получается, нам не нужен?

— Не могу вас не спросить про Илью Малинина и семь недокрутов.

— Я просто горжусь тем, что в своей жизни имею возможность смотреть на него вживую. Говорю это не потому, что я его представитель. Люди не понимают, что за его успехами стоит колоссальная работа и суперталант. Надо прыгать сальто — он прыгает, надо исполнять прыжки в другую сторону — он исполняет, надо сальто с винтом — он делает это. Он человек, который толкает этот спорт на другие высоты.

— Может, стоит давать бонусные баллы за такие элементы? За сальто — хотя бы один.

— Очень хотелось бы. Человек пошел на семь четверных на чемпионате мира, шесть из них сделал. Вместо того чтобы двигать этот спорт и признавать, как это круто, все начали выискивать недокруты, под лупой разглядывать миллиметры, чтобы найти причины для снижения. То есть новый iPhone 17 покупать не надо. Лучше останемся с седьмым. Он будет красивый и новый, а прогресс — зачем он нам?

Илья Малинин выиграл финальный этап &laquo;Гран-при ISU&raquo;. Малинин выиграл финал «Гран-при». Бросил вызов самому себе, заявив семь квадов

Невозможно остановить эволюцию и стремление человека к совершенству. Моя мысль такая: был великий Юдзуру Ханю, его уход — сильный удар по нашему спорту, и надо было сделать все возможное, чтобы он остался в системе ISU. Юна Ким, например, создала супериндустрию в Южной Корее, это величайшее имя, я не знаю, почему она не вовлечена в ISU. Она выводит фигурное катание на другой уровень. Если у тебя в баскетболе есть Майкл Джордан или Усэйн Болт в легкой атлетике, надо держаться за него. Люди идут смотреть не на то, как он играет, а на то, с каким рекордом он победит.

— А нет логики, что интереснее смотреть конкуренцию, чем победу одного? Условно, борьба Ферстаппена и Хэмилтона захватывает сильнее, чем победы любого из них в одну калитку.

— Да, но не надо делать конкуренцию искусственно. Когда в 2010 году Юна Ким выступила в короткой программе на Олимпиаде классно, она на 20 баллов опережала вторую фигуристку, и все знали, что она уже почти олимпийская чемпионка. И ничего. Покажите, что человек крут, не надо его искусственно убирать, чтобы создавать конкуренцию. Ты никогда не обманешь зрителя, ведь зритель — это главный судья. Как понять, успешный, кассовый спортсмен или нет? Если на его выступлении встает весь зал, значит, он достоин быть на высоте.

Фигурное катание
Ари Закарян
Илья Малинин
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