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Сегодня, 16:48

Жулин считает, что Тютюнина и Багин получили низкую оценку в ритм-танце на чемпионате России

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал результаты ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию.

«Шанаева и Дрозд прокатались неплохо. У Тютюниной и Багина низковата оценка за технику, будем смотреть, анализировать, что не так. В принципе все прошло достаточно ровно. Есть, конечно, разница между этим чемпионатом России и предыдущими, где был отбор на чемпионаты Европы и мира, но у ребят все нормально с мотивацией, они сами все понимают, не избалованы главными стартами», — приводит ТАСС слова Жулина.

Подопечные Жулина Елизавета Шанаева и Павел Дрозд заняли второе место в ритм-танце на чемпионате России, Софья Тютюнина и Андрей Багин стали четвертыми.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 22 по 25 декабря.

Источник: https://tass.ru/sport/16664533
Фигурное катание
Александр Жулин
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