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Сегодня, 13:48

Жулин не видит ничего страшного в пропуске фигуристом Колядой чемпионата России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что пропуск чемпионата России по фигурному катанию серебряным призером Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях Михаилом Колядой не является большой потерей ни для турнира, ни для самого фигуриста.

«Это очень обидно. Но я думаю, что ничего суперстрашного ни для Коляды, ни для чемпионата России не случится. Просто обидно, что такой спортсмен пропускает чемпионат России», — приводит слова Жулина ТАСС.

Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2023 пройдет с 20 по 25 декабря 2022 года в Красноярске.

Источник: https://tass.ru/sport/16620771
Фигурное катание
Александр Жулин
Михаил Коляда
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