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«Завтра будет сальхов и тулуп». Хромых — о контенте с четверными на чемпионате России

Хромых рассказала, какие прыжки выбрала для произвольной программы на чемпионате России
20:42
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Ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых оценила свой прокат на чемпионате России в Санкт-Петербурге, объяснила ошибку в короткой и рассказала о контенте на произвольную.

— Что произошло с каскадом?

— Засуетилась. Или даже не засуетилась, а просто засомневалась, поэтому не получилось. Нервничала не очень.

— Расстроилась?

— Конечно. Вообще смешанные эмоции, на тренировках из любого положения могу прыгнуть, а тут двойной.

— Статус турнира давит?

— Нет. Просто надо делать все, что могу. Буду катать произвольную с сальховом и тулупом.

Хромых набрала 69,36 балла в короткой программе, спортсменка заняла 9-е место.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры