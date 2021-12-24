Ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых оценила свой прокат на чемпионате России в Санкт-Петербурге, объяснила ошибку в короткой и рассказала о контенте на произвольную.

— Что произошло с каскадом?

— Засуетилась. Или даже не засуетилась, а просто засомневалась, поэтому не получилось. Нервничала не очень.

— Расстроилась?

— Конечно. Вообще смешанные эмоции, на тренировках из любого положения могу прыгнуть, а тут двойной.

— Статус турнира давит?

— Нет. Просто надо делать все, что могу. Буду катать произвольную с сальховом и тулупом.

Хромых набрала 69,36 балла в короткой программе, спортсменка заняла 9-е место.