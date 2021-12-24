«Завтра будет сальхов и тулуп». Хромых — о контенте с четверными на чемпионате России
Хромых рассказала, какие прыжки выбрала для произвольной программы на чемпионате России
20:42
Ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых оценила свой прокат на чемпионате России в Санкт-Петербурге, объяснила ошибку в короткой и рассказала о контенте на произвольную.
— Что произошло с каскадом?
— Засуетилась. Или даже не засуетилась, а просто засомневалась, поэтому не получилось. Нервничала не очень.
— Расстроилась?
— Конечно. Вообще смешанные эмоции, на тренировках из любого положения могу прыгнуть, а тут двойной.
— Статус турнира давит?
— Нет. Просто надо делать все, что могу. Буду катать произвольную с сальховом и тулупом.
Хромых набрала 69,36 балла в короткой программе, спортсменка заняла 9-е место.
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