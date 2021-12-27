«Зависть — это очень плохое чувство». Ягудин резко ответил американским журналистам
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал критику со стороны американских журналистов в адрес российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой за выступление на чемпионате России-2022.
«Американским журналистам, канадским журналистам надо понять, что зависть — это очень плохое чувство. Надо не говорить, а работать. И тогда, возможно, у них появятся такие же результаты и такие великолепные девушки, как у нас.
Не надо смотреть в чужой огород, а лучше помолчать и заняться собой. Они любят говорить про нас всякое, но не надо этого делать. Лучше посмотрите на себя», — сказал Ягудин «Чемпионату».
Ранее американский журналист Дэвид Лис рассказал о применении подозрительных препаратов российскими фигуристками Александрой Трусовой и Анной Щербаковой.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/figureskating/news-4558863-yagudin-rezko-otvetil-na-kritiku-scherbakovoj-i-trusovoj-so-storony-amerikanskih-zhurnalistov.html
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