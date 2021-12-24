Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро показали произвольный танец на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Во время исполнения дорожки шагов Загорски упала, спортсменка закончила прокат в предобморочном состоянии. Врачи дали фигуристке нашатырь и унесли в подтрибунное помещение, чтобы оказать помощь. Загорски пропустила первую половину сезона-2021/22 из-за менингита.

Загорски и Гурейро набрали 100,14 балла за произвольный танец. По сумме двух программ спортсмены заняли восьмое место на чемпионате России.