Загорски — Гурейро: видео проката произвольной программы на чемпионате России
19:26
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро показали произвольный танец на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Во время исполнения дорожки шагов Загорски упала, спортсменка закончила прокат в предобморочном состоянии. Врачи дали фигуристке нашатырь и унесли в подтрибунное помещение, чтобы оказать помощь. Загорски пропустила первую половину сезона-2021/22 из-за менингита.
Загорски и Гурейро набрали 100,14 балла за произвольный танец. По сумме двух программ спортсмены заняли восьмое место на чемпионате России.
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