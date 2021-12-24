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Загорски — Гурейро: видео проката произвольной программы на чемпионате России

19:26
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро показали произвольный танец на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Во время исполнения дорожки шагов Загорски упала, спортсменка закончила прокат в предобморочном состоянии. Врачи дали фигуристке нашатырь и унесли в подтрибунное помещение, чтобы оказать помощь. Загорски пропустила первую половину сезона-2021/22 из-за менингита.

Загорски и Гурейро набрали 100,14 балла за произвольный танец. По сумме двух программ спортсмены заняли восьмое место на чемпионате России.

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры