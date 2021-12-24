Загитова, Мамун и Траньков в майках с цитатами Тарасовой: звезды поддержали тренера на чемпионате России
18:38
Алина Загитова, Маргарита Мамун и Максим Траньков пришли на чемпионат России в майках с цитатами заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
Напомним, что 14 декабря Тарасова была госпитализирована из-за повышенного давления. 22 декабря она сообщила, что ее выписали из больницы.
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