Загитова, Мамун и Траньков в майках с цитатами Тарасовой: звезды поддержали тренера на чемпионате России

Алина Загитова, Маргарита Мамун и Максим Траньков пришли на чемпионат России в майках с цитатами заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Напомним, что 14 декабря Тарасова была госпитализирована из-за повышенного давления. 22 декабря она сообщила, что ее выписали из больницы.