Яметова стала первой фигуристкой, которая раскрыла цель на чемпионат России

Российская фигуристка Вероника Яметова рассказала о своей цели на чемпионат России. В отличие от всех своих соперниц, она раскрыла конкретное место, а не ограничилась формулировкой «чистые прокаты».

— Прокат был неплохой, но каскад был так себе. Можно было лучше его сделать. Сейчас с тренером был разбор — что сделала неправильно. Над чем надо работать. Есть желание побороться. Надо поднажать немного в произвольной, чтобы быть в шестерке или даже выше.

Прокат чистый, конечно, важен, он играет большую роль. Для меня это на первом месте. Рисковать пока не буду с тройным акселем. Я в девятом классе, у нас идет подготовка к итоговым экзаменам. Поэтому тройной аксель учить не самое время. Сейчас учеба занимает большую часть времени, — сказала Яметова.

За короткую программу 15-летняя фигуристка набрала 74,45 балла и занимает 7-е место. Спортсменки выступят с произвольной программой в субботу, 24 декабря.