Фигуристка Яметова — о чемпионате России в Омске: «Раньше я не выступала на таких огромных аренах»

Фигуристка Вероника Яметова прокомментировала свое выступление на чемпионате России в Омске.

— Рада, что преодолела еще один чемпионат — уже четвертый для меня. Рада, что откатала две программы. Сделала это не так чисто, как хотелось бы, но я довольна своим выступлением.

— Это ваш первый опыт выступления при такой огромной публике?

— Да, это первый опыт. Раньше я не выступала на таких огромных аренах. Было немного волнительно на короткой программе, но в произвольной я уже выходила с меньшим уровнем волнения.

Прокаты произвольной программы в женском одиночном катании проходят 21 декабря. «СЭ» ведет онлайн-трансляцию соревнований.