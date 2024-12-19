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Сегодня, 20:00

Алексей Ягудин — о первом дней чемпионата России: «Во многом решала психология»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Олимпийский чемпион в фигурном катании Алексей Ягудин в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от старта чемпионата России в Омске.

— Мужские программы принесли самые мощные эмоции — это все же мой конек. И это очень прикольно, что прогнозировать мужские соревнования почти невозможно. Поэтому и интересно. И тут тоже во многом решала психология. Кто-то с ней справился, кто-то нет. Мне нравится недавно прочитанная фраза: «Наконец-то девочки приходят на мальчиков, а не на девочек». Поэтому приятно за наше мужское одиночное.

Что касается пар и танцоров — вот что значит чемпионат России! Я спрашивал у Леши Тихонова, других — все были прекрасно готовы. Но вот стартовал чемпионат в парах — по сути, единственный впечатляющий чистый прокат у Мишиной/Галлямова. Плюс-минус срывы, большие или маленькие, есть у всех. Танцы — согласен, многого не понимаю. Но ощущение, будто все не бежали к финишу, а еле-еле крались.

— Нервы?

— Да. Видно, что люди сами не в себе. Танцоры тихо, аккуратно катались, очень осторожничали.

Алексей Ягудин. «Раньше чемпионат России проходил в напряге — мандарин, свечку задул и спать». Ягудин — о драйве на турнире в Омске

Фигурное катание
Алексей Ягудин
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