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Сегодня, 19:07

Чемпион России Дикиджи: «Больше всего переживал в ночь перед произвольной программой»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал итоги чемпионата России в Омске, на котором он занял первое место.

«На данный момент впечатления невероятные. По короткой программе: не ожидал, что допущу такие ошибки. Вроде бы они были не такие критичные, но мне казалось, что шансов нет, все рухнуло. Потом подумал головой и как настоящий спортсмен сказал себе, что буду бороться в любом случае. Мне нравится катать произвольную первым в разминке. Чувствовал себя уверенно. Переживал, но в ногах была легкость. Больше всего переживал в ночь перед произвольной. Спать не хочется, получаешь адреналин — это самый тяжелый момент», — отметил Дикиджи.

Дикиджи впервые стал чемпионом России. 20-летний спортсмен по сумме двух программ набрал 297,10 балла. За произвольную программу он получил 200,82 балла.

Серебряную медаль турнира завоевал Глеб Лутфуллин, набравший 283,02 балла (произвольная — 185,17). Бронзовым призером стал Евгений Семененко (281,65, произвольная — 190,72).

Владислав Дикиджи. Смена власти: Дикиджи стал новым чемпионом России, Гуменник и Кондратюк провалили произвольную

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
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Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
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