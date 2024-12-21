Чемпион России Дикиджи: «Больше всего переживал в ночь перед произвольной программой»

Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал итоги чемпионата России в Омске, на котором он занял первое место.

«На данный момент впечатления невероятные. По короткой программе: не ожидал, что допущу такие ошибки. Вроде бы они были не такие критичные, но мне казалось, что шансов нет, все рухнуло. Потом подумал головой и как настоящий спортсмен сказал себе, что буду бороться в любом случае. Мне нравится катать произвольную первым в разминке. Чувствовал себя уверенно. Переживал, но в ногах была легкость. Больше всего переживал в ночь перед произвольной. Спать не хочется, получаешь адреналин — это самый тяжелый момент», — отметил Дикиджи.

Дикиджи впервые стал чемпионом России. 20-летний спортсмен по сумме двух программ набрал 297,10 балла. За произвольную программу он получил 200,82 балла.

Серебряную медаль турнира завоевал Глеб Лутфуллин, набравший 283,02 балла (произвольная — 185,17). Бронзовым призером стал Евгений Семененко (281,65, произвольная — 190,72).