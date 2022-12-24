Валиева заявила два квада в произвольной программе на чемпионате России

Стали известны предварительные заявки одиночниц в произвольной программе чемпионата России-2023. Всего девушки планируют сделать 11 четверных и 6 тройных акселей.

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева заявила два квад-тулупа: один — с двойным акселем и один — сольно. Заявки остальных спортсменок, которые будут делать прыжки ультра-си, выглядят следующим образом:

Алина Горбачева — 4 сальхов + ойлер + 3 сальхов, 4 сальхов

Анастасия Зинина — 4 тулуп + 2 тулуп, 4 тулуп

Софья Самоделкина — 4 сальхов, 3 аксель

Аделия Петросян — 4 риттбергер, 4 тулуп + 2 аксель

Софья Муравьева — 3 аксель + 2 тулуп, 3 аксель

Елизавета Туктамышева — 3 аксель + 2 аксель, 3 аксель

Софья Акатьева — 3 аксель, 4 тулуп + 2 аксель, 4 тулуп

В прокате фигуристки вправе исполнить другой контент, не отталкиваясь от предварительной заявки. Произвольная программа одиночниц на чемпионате России в Красноярске начнется в субботу, 24 декабря, в 15.05 по московскому времени.