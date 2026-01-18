Валиева вернется в большой спорт на Кубке Первого канала

Стала известна дата первых официальных соревнований по фигурному катанию, на которых выступит Камила Валиева после возвращения в большой спорт!

Как сообщает ДоброFON, амбассадор благотворительной программы примет участие в Кубке Первого канала, где представит свою новую программу. Командный турнир с участием сильнейших фигуристов страны пройдет с 20 по 22 марта 2026 года. Камила также примет участие в чемпионате России по прыжкам 31 января и 1 февраля 2026 года.

Возвращение Валиевой станет одним из главных событий сезона в фигурном катании и ярким примером несгибаемой силы воли. По этому случаю благотворительная программа ДоброFON вместе с «чемпионкой наших сердец» запускают специальный проект «Добро всегда возвращается».

Цель проекта — поддержать спортсменку и превратить ее путь к первым после паузы соревнованиям в масштабную социальную инициативу. Организаторы обещают сделать возвращение спортсменки более открытым и вдохновляющим для всех поклонников.

В рамках программы фанатов ждут живые встречи и мастер-классы Камилы в разных городах России, интерактивы и эксклюзивный контент, а также серия благотворительных акций.