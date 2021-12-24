Валиева рассказала, что сталкивается с негативом в соцсетях

Камила Валиева рассказала, что сталкивается с негативом в социальных сетях.

— Какая соцсеть самая нервная? Иногда даже TikTok. Заходишь, ставишь рекомендации, и иногда попадаются паблики фигурнокатательные. Хочешь, не хочешь, интересно же (смеется). Иногда Instagram, если искать.

Вижу ли негатив про меня? Иногда попадается. Я ничего с этим не могу поделать. Листаешь, и попадается.