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Валиева рассказала, что сталкивается с негативом в соцсетях

18:59
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Камила Валиева рассказала, что сталкивается с негативом в социальных сетях.

— Какая соцсеть самая нервная? Иногда даже TikTok. Заходишь, ставишь рекомендации, и иногда попадаются паблики фигурнокатательные. Хочешь, не хочешь, интересно же (смеется). Иногда Instagram, если искать.

Вижу ли негатив про меня? Иногда попадается. Я ничего с этим не могу поделать. Листаешь, и попадается.

Валиева набрала 90,38 балла в короткой программе на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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