Валиева поздравила Щербакову и Трусову с отбором на Олимпийские игры

Чемпионка России по фигурному катанию Камила Валиева подвела итоги турнира в Санкт-Петербурге. 15-летняя спортсменка завоевала золото на соревнованиях.

— Была очень хорошая поддержка зала. Счастлива, что собралась. Меня немного трясло, но я собралась, сделала свою программу почти на максимум. Такая поддержка зала была, даже когда ты устал, тебя поддерживают. Это придает сил. Хочу поздравить девочек с отбором на Европу и Олимпийские игры.

Второе место на чемпионате России заняла Александра Трусова (248,65), третьей стала Анна Щербакова (239,56).