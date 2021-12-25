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Валиева поздравила Щербакову и Трусову с отбором на Олимпийские игры

22:01
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Чемпионка России по фигурному катанию Камила Валиева подвела итоги турнира в Санкт-Петербурге. 15-летняя спортсменка завоевала золото на соревнованиях.

— Была очень хорошая поддержка зала. Счастлива, что собралась. Меня немного трясло, но я собралась, сделала свою программу почти на максимум. Такая поддержка зала была, даже когда ты устал, тебя поддерживают. Это придает сил. Хочу поздравить девочек с отбором на Европу и Олимпийские игры.

Второе место на чемпионате России заняла Александра Трусова (248,65), третьей стала Анна Щербакова (239,56).

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры