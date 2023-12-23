Валиева поздравила маму с днем рождения: «Хочется пожелать ей больше нервов с такими прокатами»

Фигуристка Камила Валиева после завершения чемпионата России в Челябинске на пресс-конференции поздравила свою маму Алсу с днем рождения.

«Пользуясь случаем, очень хочу поздравить свою маму с днем рождения и пожелать ей больше нервов с такими прокатами. Этот человек посвятил мне всю жизнь и я очень благодарна ей за это», — сказала Валиева.

По итогам соревнований Валиева набрала 237,99 балла и заняла третье место.