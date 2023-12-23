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Сегодня, 18:55

Валиева — о четверном тулупе: «Мне было важно сделать попытку, я соревнуюсь сама с собой»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка и чемпионка Европы Камила Валиева после проката произвольной программы на чемпионате России в Челябинске объяснила, по какой причине включила в программу четверной тулуп.

Этот элемент у Валиевой не получился на тренировке перед прокатом и в самом прокате.

«По поводу четверного тулупа скажу так. Он у меня на тренировках, иногда получается, иногда не получается... На тренировке был степ-аут, но это ничего страшного. Просто я сама с собой соревнуюсь, на данный момент было важно сделать попытку, и она получилась не очень удачно. На шестиминутке было два степ-аута, но думаю ничего страшного. Все нарабатывается, так что все еще будет», — сказала Валиева.

По итогам соревнований Валиева набрала 237,99 балла и заняла третье место.

Камила Валиева
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