Валиева назвала Туктамышеву своим примером в спорте: «У нее 13-й чемпионат России был, а мне практически столько лет»

Фигуристка Камила Валиева после завершения чемпионата России в Челябинске подвела личные итоги турнира, а также заявила, что считает своим примером Елизавету Туктамышеву.

Туктамышева приостановила карьеру в 2023 году в возрасте 27 лет.

«Для меня это уже четвертый чемпионат России и второй в Челябинске. Так что очень много различных флешбеков, если сравнивать свой первый старт в Казани и старт сейчас, то это пусть и чуть меньше чем полшага, но все-таки движение вперед. На данный момент все, что смогла, все сделала, пусть это было и не очень, но есть свои трудности. Это и рост, и вес. Вес не сильно мешает, но на данный момент это давило на меня.

Так что рада, что собралась, что что-то смогла сделать. В короткой программе все было хорошо, настолько насколько это возможно сейчас. Потихоньку двигаюсь в своем темпе, нужно не унывать и делать выводы, работать дальше. Для меня пример – это Елизавета Туктамышева. Помню на прошлом турнире в Челябинске мне было 13-14 лет и она говорит, что это мой 12-й или 13-й чемпионат России. А мне столько лет практически! Так что это цель», – сказала Валиева.

По итогам соревнований Валиева набрала 237,99 балла и заняла третье место.