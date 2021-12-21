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В заявку на чемпионат России попали только две совершеннолетние фигуристки

21 декабря, 07:31
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В заявке для участие в чемпионате России по фигурному катанию среди женщин всего две совершеннолетние спортсменки. Это чемпионка мира Елизавета Туктамышева (25 лет) и чемпионка Европы Софья Самодурова (19 лет).

При этом девять из 18 участниц не имеют права представлять страну на взрослых международных соревнованиях в сезоне-2021/22.

Для выступления на чемпионатах мира и Европы текущего сезона, а также на предстоящих Олимпийских играх фигуристке должно было исполниться 15 лет до 1 июля 2021 года.

Напомним, полный список участников чемпионата России по фигурному катанию у женщин выглядит так: Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Майя Хромых, Ксения Синицына, Софья Самодурова, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Анастасия Гулякова, Ксения Гущина, Анастасия Зинина, Анастасия Морозова, Вероника Петеримова, Полина Свириденко, Валерия Шульская, Вероника Яметова.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

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Роман Шишов все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры