Ученик Мишина Лутфуллин — «Хотелось побороться за медаль. Но я ее уже упустил»

Глеб Лутфуллин, петербургский фигурист, рассказал о прокате короткой программы на чемпионат России.

— Не было ни волнения, ничего, просто упал. Прокат идентичный с прошлым чемпионат России — когда встал в финальную позу, подумал об этом. Тоже упал с тулупа, сделал потом сальхов-риттбергер. Буду стараться завтра чисто катать. Конечно, хотелось побороться за медаль чемпионата, но я ее, скорее всего, уже упустил.

Фигурист упал с первого четверного тулупа и набрал 84,09 очка.