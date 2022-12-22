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Сегодня, 13:00

Ученик Мишина Лутфуллин — «Хотелось побороться за медаль. Но я ее уже упустил»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Глеб Лутфуллин, петербургский фигурист, рассказал о прокате короткой программы на чемпионат России.

— Не было ни волнения, ничего, просто упал. Прокат идентичный с прошлым чемпионат России — когда встал в финальную позу, подумал об этом. Тоже упал с тулупа, сделал потом сальхов-риттбергер. Буду стараться завтра чисто катать. Конечно, хотелось побороться за медаль чемпионата, но я ее, скорее всего, уже упустил.

Фигурист упал с первого четверного тулупа и набрал 84,09 очка.

Чемпионат России по&nbsp;фигурке: 22&nbsp;декабря. Чемпионат России по фигурке: онлайн-трансляция 22 декабря

Фигурное катание
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