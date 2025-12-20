Ученицы Этери Тутберидзе выиграли чемпионат России 11-й год подряд

Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян выиграла чемпионат России по фигурному катанию 2026 в Санкт-Петербурге. Для тренера это 11-я подряд победа на национальном турнире в женском одиночном катании.

С 2015 года золото ЧР выигрывали Евгения Медведева (дважды), Алина Загитова, Анна Щербакова (трижды), Александра Трусова, Софья Акатьева и Петросян (трижды).

Последней чемпионкой России, которая не входила в группу Тутберидзе, была Елена Радионова в 2014-м — ее тренировала Инна Гончаренко.