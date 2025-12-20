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20 декабря 2025, 21:27

Ученицы Этери Тутберидзе выиграли чемпионат России 11-й год подряд

Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян выиграла чемпионат России по фигурному катанию 2026 в Санкт-Петербурге. Для тренера это 11-я подряд победа на национальном турнире в женском одиночном катании.

С 2015 года золото ЧР выигрывали Евгения Медведева (дважды), Алина Загитова, Анна Щербакова (трижды), Александра Трусова, Софья Акатьева и Петросян (трижды).

Последней чемпионкой России, которая не входила в группу Тутберидзе, была Елена Радионова в 2014-м — ее тренировала Инна Гончаренко.

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Аделия Петросян
Этери Тутберидзе
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