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«Ты мой герой». Плющенко оценил выступление своей ученицы Муравьевой на чемпионате России

21:03
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко высказался о результате своей подопечной Софьи Муравьевой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Ты настоящий боец! Ты мой герой! Наша команда гордится тобой!» — написал Плющенко в Instagram.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

В короткой программе Муравьева успешно приземлила тройной аксель и получила за выступление 81.87 балла. Но затем из ее результата вычли один балл за задержку старта. В произвольной программе она чисто исполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом и допустила степ-аут на сольном тройном акселе.

По сумме двух программ фигуристка набрала 230.31 балла и заняла 6-е итоговое место.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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