«Ты мой герой». Плющенко оценил выступление своей ученицы Муравьевой на чемпионате России

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко высказался о результате своей подопечной Софьи Муравьевой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Ты настоящий боец! Ты мой герой! Наша команда гордится тобой!» — написал Плющенко в Instagram.

В короткой программе Муравьева успешно приземлила тройной аксель и получила за выступление 81.87 балла. Но затем из ее результата вычли один балл за задержку старта. В произвольной программе она чисто исполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом и допустила степ-аут на сольном тройном акселе.

По сумме двух программ фигуристка набрала 230.31 балла и заняла 6-е итоговое место.