Тутберидзе высказалась о возрастном цензе в фигурном катании

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе высказалась о возрастном цензе. Норвегия предложила, чтобы выход во взрослые соревнования был доступен с 17 лет для женщин и мужчин во всех дисциплинах ISU и с 16 лет — для танцевальных дуэтов и спортивных пар в фигурном катании. Изменения могут вступить в силу уже в сезоне-2023/24 в случае их одобрения.

— Как вас хватает на всех? Программу катает Саша (Трусова), параллельно Аня (Щербакова), другие. Вы все смотрите.

— Ну, вы же видите: вы разводите руки в стороны и видите обе руки. Так вы и видите эту площадку. Но на ней не спрятаться.

— Я наблюдал этот момент, вы разговариваете с кем-то, а на заднем плане кто-то прыгает.

— Наверное, это где-то профессионализм: увидеть всех, запомнить, кто что сделал.

— Вы робот?

— Нет.

— Это фантастика.

— Мне кажется, так все работают. Я почти уверена.

— О повышении возрастного ценза.

— Девочки, которые только сейчас вышли из юниоров, — Майя Хромых, Дарья Усачева, Камила Валиева. И вот эти девушки, представляете, катались бы на равных с детьми. А они уже девушки, они уже сформировавшиеся такие девушки. И они бы выходили на равных катались. Вот это, мне кажется, убийство малолетних. Я бы даже не могла себе представить их катание в юниорах, это как-то унижало бы даже их. Вот Майя Хромых вышла бы: здравствуйте, девочки. Я не знаю, почему раньше никого не смущала Тара Липински. Не смущала же?

— Это начало смущать, когда понесло массовый характер.

— Первый чемпионат России Аделина Сотникова выиграла в 13 лет. Че не смущало? А че сейчас смущает? Сейчас в 13 лет они уже и не выходят, уже есть запрет, здесь уже подняли планку.

— Часто же звучат не обвинения, а яркие высказывания, что Этери на подиум ставит малолеток.

— Обвинения! Значит, у нас Женя Медведева на Олимпиаде тоже малолеткой была. А кто у нас взрослый? Тети кто? Назовите мне тетю.

— Не хочу никого сейчас обижать. Это острый момент, кто из них тетя.

— Ну, то есть они не тети. А в чем тогда дело? Если она, допустим, взрослая, может, она не так интенсивно провела свои другие годы и поэтому вышла во взрослые? Сколько ее лет не было, может, ее не было почти четыре года. Кого-то условно. Слушайте, я хочу сказать: почему Алена Савченко, которая прошла пять Олимпиад, то есть это 20 лет, ее показатели повышались, почему она последние восемь лет (это две Олимпиады) не жаловалась, что рядом с ней малолетки? Потому что она великая спортсменка. Ни одного плача не было по этому поводу в эпоху ее катания, — рассказала Тутберидзе в эфире Первого канала.